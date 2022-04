Edén Muñoz escribe emotivo tema a Debanhi Escobar: “ha sido un infierno este tiempo”

SINALOA, MÉXICO.- El exvocalista del grupo Calibre 50, Edén Muñoz, compartió con sus seguidores la emotiva carta que escribió en memoria de Debanhi Escobar y de todas las personas que han sufrido casos similiares al de la joven de 18 años.

Fue a través de Instagram donde el cantante compartió la canción que escribió tras asegurar sentirse muy sensible por el caso de la joven de Nuevo León, que fue abandonada por sus amigas tras asistir a una fiesta.

“Me tiene demasiado sensible el caso de Debanhi Escobar y las miles de personas que sufren lo mismo”, inició diciendo en su post.

VEA AQUÍ: Debanhi Escobar murió por un fuerte golpe en la cabeza, según las autoridades mexicanas

Agregó: “De la única manera en la que me puedo expresar y sacar todo esto que siento es con mi música y hoy, dedico esta canción a todos aquellos que anhelan encontrar a sus seres queridos y también a todos aquellos que anhelan ser encontrados, con mucho amor y respeto siempre”.

El tema fue titulado “Te voy a encontrar” y recita: “Cuanto silencio en la casa, sigo sin saber de ti, nada es lo mismo mi vida, como me haces falta, sigue tu olor en el aire, tus cosas intactas, sigo mirando tus fotos, y sigo también sin perder la esperanza, ha sido un infierno este tiempo lo sé, no me sabe vivir si tú no estás, como me haces falta”.

El tema ha conmovido a los seguidores del cantante, así como a muchos que se han mostrado indignados por la muerte de Debanhi.