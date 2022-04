Debanhi Escobar murió por un fuerte golpe en la cabeza, según las autoridades mexicanas

NUEVO LEÓN, MÉXICO.- Después de más de dos semanas desaparecida, la joven Debanhi Escobar, fue hallada sin vida dentro de una cisterna de agua de un motel, a escasos metros de donde fue abandonada en la carretera.

Fue el fiscal del estado de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, quien confirmó que los restos hallados en el interior de la cisterna pertenecían a la joven de 18 años y que la causa de la muerte había sido un golpe en la cabeza.

“Las pruebas científicas practicadas nos permiten comunicar que el cuerpo encontrado se trata de Debanhi Susana, siendo la causa del deceso la contusión profunda de cráneo. Ofrecemos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos”, expresó.

Añadió que hasta el momento no descartan ninguna línea de investigación. “Pondremos todos los recursos en nuestras manos para determinar los hechos que han sucedido y, si estos indican un delito, serán perseguidos con toda la fuerza de la ley”.

La Fiscalía informó que en el lugar donde se encontró el cuerpo de Debanhi se realizó una inspección previa en la que participaron instituciones y la propia familia.

“Me la mataron”

Por su parte, el padre de Debanhi, Mario Escobar, cuestionó las labores de la Fiscalía y negó que pudiera haberse tratado de un accidente.

“Estoy destrozado por dentro porque mataron a mi hija, me la mataron (...) Yo voy a seguir con esa lucha para encontrar a los culpables”, mencionó el angustiado padre.

Sobre la causa del deceso de su hija: “Pues le pegaron en la cabeza entonces. Lo que me digan es mentira. Todos ustedes saben que la mataron o la pusieron, la sembraron. No me digan ahora el cuestionamiento de lo que dijo la Fiscalía (...). La sembraron y la mataron, y tenemos que hacer justicia por toda la gente que ha pasado eso y para que no vuelva a pasar”.

Además, mencionó: “Esto no es un circo, mi hija está muerta por gente incompetente (...). Que caiga quien tenga que caer”.

En las últimas semanas, el estado de Nuevo León ha estado bajo una oleada de desaparición de mujeres. En lo que va de este año se han reportado 327 mujeres desaparecida, de los cuales 33 siguen sin resolver y cinco aparecieron con vida.