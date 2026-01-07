  1. Inicio
Se van de Olimpia tras ganar el título vs Marathón: uno a Colombia y otro a Ecuador

Olimpia ya tiene bajas y fichajes confirmados tras ganar el título 40 de Liga Nacional

  • Actualizado: 07 de enero de 2026 a las 16:05
Olimpia obtuvo el título 40 de Liga Nacional al derrotar 1-0 a Marathón en la final de vuelta y alzarse con el trofeo con marcador global de 3-2. Sin embargo, hay varios cambios que se vendrán en el conjunto merengue y dos jugadores se irán a Sudamérica.

 Foto: Archivo El Heraldo
Dereck Moncada se va al Internacional de Bogotá de la primera división de Colombia, se va a préstamo ya que fue comprado por parte del Necaxa de México. Se va de Olimpia como agente libre.

Foto: Archivo El Heraldo
El volante uruguayo Marcos Montiel también se va y en su caso al Mushuc Runa Sporting Club de la Primera División de Ecuador.

Foto: Cortesía redes Olimpia
Ante la falta de minutos y no contar para Eduardo Espinel, Edwin Solani Solano podría salir de la institución merengue para tener actividad en otro club.

Foto: David Romero - El Heraldo
El portero colombiano Andrés Salazar tampoco tuvo muchos minutos este torneo y no se descarta que salga a préstamo ante la titularidad indiscutible de Edrick Menjivar.

Foto: David Romero - El Heraldo
El defensa central argentino Facundo Queiroz no terminó el central jugando y se suma al listado de jugadores que podrían salir de la institución.

Foto: David Romero - El Heraldo
Una baja que se confirmó en Olimpia previo a finalizar el certamen es Kevin López quien rescindió en acuerdo con la directiva.

Foto: Cortesía redes Olimpia
Mismo caso tuvo José García que, ante la falta de minutos, pidió su finiquito y dijo adiós al equipo hace varias semanas.

Foto: Cortesía redes Olimpia
Olimpia ya tiene altas pues regresará de su préstamo el volante José Raúl García que tuvo un buen torneo con los Lobos de la UPN.

Foto: Cortesía redes
A las altas se suma el carrilero Félix García que estuvo cedido en Lobos de la UPN. Para el siguiente torneo buscará ganarse un espacio en el equipo titular.

Foto: Cortesía redes
