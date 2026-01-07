Se van de Olimpia tras ganar el título vs Marathón: uno a Colombia y otro a Ecuador

Olimpia obtuvo el título 40 de Liga Nacional al derrotar 1-0 a Marathón en la final de vuelta y alzarse con el trofeo con marcador global de 3-2. Sin embargo, hay varios cambios que se vendrán en el conjunto merengue y dos jugadores se irán a Sudamérica.
Dereck Moncada se va al Internacional de Bogotá de la primera división de Colombia, se va a préstamo ya que fue comprado por parte del Necaxa de México. Se va de Olimpia como agente libre.
El volante uruguayo Marcos Montiel también se va y en su caso al Mushuc Runa Sporting Club de la Primera División de Ecuador.
Ante la falta de minutos y no contar para Eduardo Espinel, Edwin Solani Solano podría salir de la institución merengue para tener actividad en otro club.
El portero colombiano Andrés Salazar tampoco tuvo muchos minutos este torneo y no se descarta que salga a préstamo ante la titularidad indiscutible de Edrick Menjivar.
El defensa central argentino Facundo Queiroz no terminó el central jugando y se suma al listado de jugadores que podrían salir de la institución.
Una baja que se confirmó en Olimpia previo a finalizar el certamen es Kevin López quien rescindió en acuerdo con la directiva.
Mismo caso tuvo José García que, ante la falta de minutos, pidió su finiquito y dijo adiós al equipo hace varias semanas.
Olimpia ya tiene altas pues regresará de su préstamo el volante José Raúl García que tuvo un buen torneo con los Lobos de la UPN.
A las altas se suma el carrilero Félix García que estuvo cedido en Lobos de la UPN. Para el siguiente torneo buscará ganarse un espacio en el equipo titular.