Así quedó el listado de los clubes campeones en Honduras tras el título de Olimpia vs Marathón

El anotador albo fue José Mario Pinto que celebró a los 54 minutos tras una providencial asistencia de Jorge Álvarez.

Tegucigalpa, Honduras.- Olimpia logró su título 40 de Liga Nacional de Honduras tras vencer en la gran final a Marathón por marcador de 1-0 (3-2 global), encuentro que se definió en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.

Mientras en la ida el cotejo quedó 2-2 con goles de Nicolás Messiniti y Rubilio Castillo por parte de los verdes; Emanuel Hernández y Yustin Arboleda en el campeón nacional.

El conjunto merengue logró el bicampeonato de la mano del uruguayo Eduardo Espinel y su décimo trofeo en los últimos 12 torneos, en los otros dos solo Motagua pudo detener la hegemonía blanca.

De esta manera, Olimpia amplía su ventaja ante el segundo más ganador del país, Motagua, que registra 19 campeonatos y el último en diciembre del 2024 justamente ante el conjunto merengue.

En tanto, Marathón se queda con 9 títulos y no logra campeonizar desde el Clausura 2018.