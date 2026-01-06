Fichajes: Motagua a punto de dar un batacazo, España presenta tres jugadores y catracho a la MLS

Jorge Álvarez en entrevista a TVC se refirió al futuro de Jorge Álvarez: "No hay nada en cuanto la posibilidad de salidas, en el caso de Álvarez he tenido conversaciones con él, todavía tiene contrato vigente por más de un año. En lo personal no hemos recibido ninguna propuesta o algún interés, pero una vez terminado el torneo ya se podrán dar a conocer si hay posibilidad que salgan algunos jugadores".