Fichajes: Motagua a punto de dar un batacazo, España presenta tres jugadores y catracho a la MLS

Rafael Villeda, presidente de Olimpia, también se refirió al futuro de Jorge Álvarez. Estas son las últimas noticias en el mercado de fichajes

  • Actualizado: 06 de enero de 2026 a las 14:05
Te presentamos las últimas noticias que se han registrado en el mercado de fichajes de Honduras. Motagua a punto de dar un batacazo, España presenta tres jugadores y catracho a la MLS. Estas y más noticias.

Foto: El Heraldo
Real España presentó oficialmente al extremo Antony García proveniente del filial del Colorado Rapids de la MLS, jugador exMotagua y Vida.

Foto: Cortesía redes Real España
Motagua también presentó al volante argentino Gonzalo Ritacco, proveniente del Deportivo Pasto de Colombia.

Foto: Cortesía redes Real España
Otro fichaje presentado por Real España este día fue el portero Roberto “Pipo” López proveniente del Choloma, arquero que regresa a las filas aurinegras tras varios años.

Foto: Cortesía redes Real España
El zaguero hondureño Wesly Decas fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Puntarenas de Costa Rica.

Foto: Cortesía redes Puntarenas
El jugador hondureño Jaidyn Contreras, sub20 y que ha estado en selecciones menores de Honduras, firmó contrato profesional con el FC Dallas de la MLS.

Foto: Cortesía redes FC Dallas
Motagua está a punto de fichar al goleador del torneo, el uruguayo Rodrigo de Olivera. Todo cerrado con él, sin embargo, hay una cláusula que detendría que juegue en Honduras este certamen por lo que Motagua se está asesorando legalmente para anunciar su fichaje.

Foto: Cortesía redes Liga Nacional
Jorge Álvarez en entrevista a TVC se refirió al futuro de Jorge Álvarez: "No hay nada en cuanto la posibilidad de salidas, en el caso de Álvarez he tenido conversaciones con él, todavía tiene contrato vigente por más de un año. En lo personal no hemos recibido ninguna propuesta o algún interés, pero una vez terminado el torneo ya se podrán dar a conocer si hay posibilidad que salgan algunos jugadores".

 Foto: Cortesía redes Olimpia
Carlos Pérez, quien estaba a préstamo con Platense, se encuentra haciendo pretemporada con Honduras Progreso, dueño de su ficha. Sin embargo, no se planifica que juegue en Liga de Ascenso.

Foto: Cortesía redes
Germán “Patón” Mejía estaría a las puertas de salir de Lobos de la UPN tras no cumplir con las expectativas.

Foto: Cortesía redes
Tras salir de Motagua, el defensa uruguayo Sebastián Cardozo fue presentado por el Club Atlético Progreso de la primera división de Uruguay.

 Foto: Cortesía redes
Motagua está a la expectativa si Henry Figueroa no renueva con Marathón ya que se encuentra buscando un defensa central.

Foto: Archivo El Heraldo
Finalmente Carlos Argueta rescindió su contrato con Motagua y es agente libre. Clubes como Potros, Marathón y Real España valoran su fichaje.

Foto: Cortesía redes Motagua
Tras ser anunciado y ya entrenar, Motagua anunció que el volante Alejandro Reyes firmó su contrato con el club este 6 de enero.

Foto: Cortesía redes Motagua
El periodista Carlos Prono informó que John Jairo López podría no terminar dirigiendo a Potros ya que tiene demandado al Victoria por falta de pago y Victoria aún no le ha dado su finiquito.

Foto: Cortesía redes Potros de Olancho
