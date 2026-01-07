¿Quién es la chica con camisa de Honduras? Las bellas damas que engalanan la final Olimpia-Marathón

La belleza femenina engalanó la final entre Olimpia y Marathón, encuentro realizado en el Estadio Nacional de Tegucigalpa. ¿Quién es la chica con camisa de Honduras? Estas fueron las linduras captadas por el lente de EL HERALDO.
Esta bella aficionada de Marathón se robó las miradas previo a ingresar al recinto capitalino para apoyar a su equipo.
Estos aficionados mostraron un cartel con mensaje a su amigo Wilfredo Fernández y al lado de ellos una linda aficionada olimpista.
Aunque hay rival deportivas, estas dos damas mostraron que la rivalidad solo es en la cancha y la amistad prevalece.
Las aficionadas olimpistas llegaron desde muy temprano para lograr un buen lugar dentro del recinto capitalino.
¿Quién es la chica con camisa de Honduras? Esta bella dama fue captada en el sector de silla y se robó el corazón de varios aficionados.
La chica decidió asistir a la final con una de las cuatro equipaciones de la Selección Nacional de Honduras.
Estas dos bellas damas también posaron para el lente de EL HERALDO antes de ingresar al estadio y estuvieron acompañadas de su círculo familiar.
En el sector de palco también se vieron a bellas damas que se hicieron presentes para apoyar al conjunto merengue dirigido por el uruguayo Eduardo Espinel.
La joven conocida como “Lady Santa Bárbara (izquierda)” estuvo en el sector de silla. Esta joven fue “funada” en redes sociales en 2025 por quejarse en 2025 de Santa Bárbara. "Qué basuca de pueblo", dijo el año pasado en un podcast y se burló del acento de los nacidos en ese departamento.
Las olimpistas fueron mayoría al ser locales y esta joven también se robó corazones en el sector de silla del estadio.
La bella periodista y presentadora Claudia Díaz también se hizo presente al estadio y posó para el lente de EL HERALDO.
Pero las aficionadas de Marathón no se quedaron atrás y esta guapa chica enamoró a varios en el sector de silla.
Esta chica edecán se sumó a las bellezas que engalanaron la final entre Olimpia y Marathón en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.
Mientras ella fue otra belleza que captó la atención previo al ingreso del juego y en el engramillado del recinto capitalino.