Multitud llora la muerte de Renee Nicole Good, mujer asesinada a tiros por agentes de ICE

Mineápolis, Estados Unidos.- La muerte de la ciudadana estadounidense Renee Nicole Good en Mineápolis, tras recibir disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) este miércoles, provocó que miles de personas se reunieran en la calle donde perdió la vida para rendirle homenaje, mientras la tensión entre las autoridades de Minnesota y la Administración del presidente, Donald Trump, aumenta debido al rechazo local a la versión gubernamental, que sostiene que el agente implicado actuó en defensa propia. La muerte de Good impactó a la ciudad que en 2020 sufrió la muerte de George Floyd a manos de un policía en una calle ubicada a menos de una milla de distancia donde ahora la mujer, de 37 años, murió en un hecho que sigue sin esclarecerse.

Despedida entre conmoción, flores e indignación

Con rosas blancas, claveles, candelas, cartas escritas a mano y una cruz de madera, miles de ciudadanos se unieron a los vecinos y familiares de Renee Nicole Good para despedirla en el lugar donde perdió la vida, tras ser impactada por disparos de un agente de ICE, durante un operativo que sigue bajo investigación. La familia de Good, junto a algunos de sus vecinos, la han descrito como una mujer "amorosa" y "amable". La ahora fallecida, vivía en la ciudad junto a su pareja y dejó a un hijo de 6 años, según diversos medios estadounidenses. Una de las vecinas de Good, entrevistada por el medio local The Minnesota Star Tribune dijo que era querida en la comunidad y en la conmoción del trágico suceso pidió a las autoridades la retirada de los agentes de ICE de la ciudad.

Disputa por versión del altercado con ICE

Una serie de vídeos del momento en el que Good, a bordo de su camioneta Honda Pilot, discute con agentes de ICE se viralizó en redes, los federales le exigen que se baje del vehículo, ella intenta dar marcha y uno de ellos forcejea la puerta, posteriormente un agente que se encontraba al frente dispara en repetidas ocasiones, y el auto se estrella pocos metros al frente en un poste de luz con la mujer fallecida adentro. El presidente Trump culpó a Good del suceso asegurando que era una "revoltosa" y que había alterado el operativo de los agentes. Además, el mandatario aseguró que había atropellado al federal que le disparó, sin embargo ese extremo no se visualiza en ninguno de los vídeos que se ha compartido del suceso. La postura de Trump, que fue respaldada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristie Noem, quien dijo que el agente actuó "en defensa propia" y que se encontraba estable y fuera del hospital, fue rechazada por las autoridades de Minnesota. El alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, calificó de "basura" la versión de la Administración.

Escala del conflicto entre autoridades de Minnesota y Trump