La condición de Jennifer López para casarse con Ben Affleck

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- Hace unas semanas la cantante Jennifer López anunciaba en redes sociales que se había vuelto a comprometer con Ben Affleck y se espera que esta vez sí lleguen al altar.

Aunque la pareja no ha revelado detalles de cuándo y dónde se podría realizar su matrimonio, trascendió que antes están tomando decisiones para continuar con este nuevo paso de su relación.

Y es que como muchas parejas famosas y de dinero, López y Affleck estarían firmando un acuerdo prenupcial. Y se conoció que este documento contiene una cláusula muy singular que la intérprete de “Marry Me” le está pidiendo al ganador de un Oscar.

Según fuentes cercanas a la “Diva del Bronx”, esta le pide al protagonista de Batman una vida sexual muy satisfactoria, por lo que le pide tener relaciones sexuales por lo menos cuatro veces a la semana.

Cabe mencionar que hasta el momento no se han hecho públicos los detalles económicos a los que la pareja ha accedido, solo esta información con la que la cantante pretende mantener la llama de la pasión y evitar que existan infidelidades.

Fue a inicios de abril que JLo compartió con sus seguidores imágenes del espectacular y único anillo de compromiso que Ben le entregó, 18 años después de haber terminado su relación.

¿Cómo fue la propuesta?

Fue a través de su boletín que JLo compartió con sus seguidores cómo fue la petición de mano, contó que lo hizo mientras ella estaba en uno de sus lugares favoritos.

“El sábado por la noche, mientras estaba en mi lugar favorito de la Tierra (dándome un baño de burbujas), mi hermoso amor se puso de rodillas y me propuso matrimonio”, compartió con sus seguidores.

Añadió: “Me tomó totalmente por sorpresa y solo lo miré sonriendo y llorando al mismo tiempo, tratando de entender el hecho de que después de 20 años esto estaba sucediendo de nuevo”.

López confesó que la emoción no la dejó hablar por lo que él le preguntó: “¿Eso es un sí?” y ella contestó: ¡Por supuesto que es un sí!”.

“Sonreía y se me caían las lágrimas, me sentía increíblemente feliz y completa. No fue nada del otro mundo, pero fue lo más romántico que podría haber imaginado”, relató.