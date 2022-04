En su lugar favorito, J Lo revela cómo fue la propuesta de matrimonio de Ben Affleck

López confesó que la emoción no la dejó hablar por lo que él le preguntó: “ ¿Eso es un sí? ” y ella contestó: ¡Por supuesto que es un sí! ”.

Añadió: “ Me tomó totalmente por sorpresa y solo lo miré sonriendo y llorando al mismo tiempo, tratando de entender el hecho de que después de 20 años esto estaba sucediendo de nuevo ”.

“ El sábado por la noche, mientras estaba en mi lugar favorito de la Tierra (dándome un baño de burbujas), mi hermoso amor se puso de rodillas y me propuso matrimonio ”, compartió con sus seguidores.

“Sonreía y se me caían las lágrimas, me sentía increíblemente feliz y completa. No fue nada del otro mundo, pero fue lo más romántico que podría haber imaginado”, relató.

“Fue una tranquila noche de sábado en casa y dos personas que se prometen estar siempre ahí el uno para el otro”, afirmó la también actriz.

Además, dijo que el color verde de su diamante se debe a que ese es su color favorito y también eld e su suerte.

“Obviamente, ahora será mi color de la suerte para siempre. Significa mucho que alguien piense en ti, te quiera y te vea. Fue el momento más perfecto”, sostuvo.

Finalizó diciendo que esta nueva oportunidad es para dos personas afortunadas de volver a tener una oportunidad en el amor. }

Ben y Jennifer se separaron en 2004 y retomaron su romance en abril de 2021.

De llegar al altar, esta sería el cuarto matrimonio para López y el segundo para Affleck.