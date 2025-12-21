  1. Inicio
Olivia Rodrigo y Louis Partridge ponen fin a su romance: "No han sido semanas fáciles"

La cantante estadounidense y el actor británico, ambos de 22 años, habrían roto hace pocas semanas, según informó el diario The Sun

  • Actualizado: 21 de diciembre de 2025 a las 16:49
1 de 10

Olivia Rodrigo y Louis Partridge han puesto fin a su relación sentimental después de dos años juntos, según informó el diario británico The Sun.

Foto: Instagram
2 de 10

La pareja, ambos de 22 años, se habría separado hace algunas semanas, una decisión que habría sorprendido a su círculo cercano.

 Foto: Instagram
3 de 10

"No han sido las semanas más fáciles para ellos y decidieron que es mejor estar separados por ahora", declaró una fuente al medio británico. Según el mismo informante, los amigos de la pareja están "conmocionados" por la ruptura.

 Foto: Instagram
4 de 10

La intérprete de "Drivers License" habría mostrado signos visibles de su estado emocional durante la reciente fiesta navideña organizada por la cantante Lily Allen en Londres.

 Foto: Instagram
5 de 10

"Olivia estuvo en la fiesta de Lily y se mostró emocional cuando hablaba sobre ello", reveló la fuente. "Sus amigos se han volcado con ella, pero ha sido bastante duro. Es realmente triste en este momento".

 Foto: Instagram
6 de 10

Un representante de Rodrigo no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios, mientras que el portavoz de Partridge declinó hacer declaraciones.

 Foto: Instagram
7 de 10

La relación entre la cantante estadounidense y el actor británico se hizo pública en octubre de 2023, cuando fueron fotografiados celebrando Halloween juntos en Londres. Según reportes de la época, se conocieron a través de amigos comunes y se volvieron "inseparables" tras comenzar a intercambiar mensajes.

 Foto: Instagram
8 de 10

Desde entonces, la pareja no había ocultado su romance y se mostraba con frecuencia en apariciones públicas. Hicieron su debut oficial en la alfombra roja durante el estreno de la película "Disclaimer" de Partridge en el Festival de Cine de Venecia en agosto de 2024.

 Foto: Instagram
9 de 10

En septiembre pasado, el actor de "Enola Holmes" habló sobre su relación con Rodrigo en una entrevista con Esquire UK, donde explicó que ambos habían decidido mantener un perfil más discreto respecto a su romance.

 Foto: Instagram
10 de 10

"Creo que ayuda, sí, no darle demasiada importancia o no tener que explicarlo o que alguien lo entienda", declaró. "Simplemente no tengo dudas de que ambos estamos en una relación por la razón correcta, por ejemplo. Estoy seguro de que eso es algo en lo que tienes que pensar cuando alcanzas cierto nivel de éxito".

 Foto: Instagram
