  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

¿Zendaya y Tom Holland serán padres? Las fotografías que han activado los rumores

Fotografías familiares en Londres alimentan rumores sobre un posible embarazo de Zendaya y Tom Holland. A continuación, los detalles

  • Actualizado: 24 de diciembre de 2025 a las 17:12
¿Zendaya y Tom Holland serán padres? Las fotografías que han activado los rumores
1 de 12

Circulan fotografías recientes que muestran a Zendaya compartiendo una salida íntima con la familia de Tom Holland durante las fiestas de fin de año en Londres. La secuencia, replicada con rapidez en distintas plataformas, activó interpretaciones diversas sobre la situación personal de la actriz, sin aportes oficiales que las respalden.

 Foto: Shutterstock
¿Zendaya y Tom Holland serán padres? Las fotografías que han activado los rumores
2 de 12

Las imágenes fueron publicadas por un familiar del actor y registran un momento distendido, alejado de alfombras rojas y compromisos promocionales.

 Foto: Instagram | @zendaya
¿Zendaya y Tom Holland serán padres? Las fotografías que han activado los rumores
3 de 12

La elección de prendas amplias y la cercanía con los padres de Holland bastaron para que parte del público leyera señales que, hasta ahora, permanecen en el terreno de la especulación.

 Foto: Cortesía redes sociales
¿Zendaya y Tom Holland serán padres? Las fotografías que han activado los rumores
4 de 12

El intercambio se intensificó en X, TikTok e Instagram, donde usuarios analizaron gestos, posturas y detalles del vestuario.

 Foto: Cortesía redes sociales
¿Zendaya y Tom Holland serán padres? Las fotografías que han activado los rumores
5 de 12

Esas lecturas se multiplicaron sin confirmación verificable y sin declaraciones de la pareja o de sus representantes.

 Foto: Captura de pantalla | X
¿Zendaya y Tom Holland serán padres? Las fotografías que han activado los rumores
6 de 12

Zendaya y Holland han optado por una gestión reservada de su intimidad desde que su relación se hizo pública en 2021.

 Foto: Cortesía redes sociales
¿Zendaya y Tom Holland serán padres? Las fotografías que han activado los rumores
7 de 12

La discreción ha sido constante, incluso tras conocerse su compromiso en 2025.

 Foto: Cortesía redes sociales
¿Zendaya y Tom Holland serán padres? Las fotografías que han activado los rumores
8 de 12

Un dato que se consolidó por la aparición de Zendaya con un anillo edurante los Golden Globe Awards y por referencias familiares posteriores.

 Foto: EFE
¿Zendaya y Tom Holland serán padres? Las fotografías que han activado los rumores
9 de 12

Ambos se conocieron durante el rodaje de la saga Spider Man del Universo Cinematográfico de Marvel.

 Foto: Shutterstock
¿Zendaya y Tom Holland serán padres? Las fotografías que han activado los rumores
10 de 12

Desde entonces, han separado con cuidado su trabajo de su vida privada.

 Foto: Shutterstock
¿Zendaya y Tom Holland serán padres? Las fotografías que han activado los rumores
11 de 12

Una línea que también sostienen ante los rumores actuales, frente a los cuales no existe confirmación alguna.

 Foto: Shutterstock
¿Zendaya y Tom Holland serán padres? Las fotografías que han activado los rumores
12 de 12
Cargar más fotos