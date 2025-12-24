¿Zendaya y Tom Holland serán padres? Las fotografías que han activado los rumores

Circulan fotografías recientes que muestran a Zendaya compartiendo una salida íntima con la familia de Tom Holland durante las fiestas de fin de año en Londres. La secuencia, replicada con rapidez en distintas plataformas, activó interpretaciones diversas sobre la situación personal de la actriz, sin aportes oficiales que las respalden.
Las imágenes fueron publicadas por un familiar del actor y registran un momento distendido, alejado de alfombras rojas y compromisos promocionales.
La elección de prendas amplias y la cercanía con los padres de Holland bastaron para que parte del público leyera señales que, hasta ahora, permanecen en el terreno de la especulación.
El intercambio se intensificó en X, TikTok e Instagram, donde usuarios analizaron gestos, posturas y detalles del vestuario.
Esas lecturas se multiplicaron sin confirmación verificable y sin declaraciones de la pareja o de sus representantes.
Zendaya y Holland han optado por una gestión reservada de su intimidad desde que su relación se hizo pública en 2021.
La discreción ha sido constante, incluso tras conocerse su compromiso en 2025.
Un dato que se consolidó por la aparición de Zendaya con un anillo edurante los Golden Globe Awards y por referencias familiares posteriores.
Ambos se conocieron durante el rodaje de la saga Spider Man del Universo Cinematográfico de Marvel.
Desde entonces, han separado con cuidado su trabajo de su vida privada.
Una línea que también sostienen ante los rumores actuales, frente a los cuales no existe confirmación alguna.