¿Saldrá de prisión? El recurso legal con el que Sean Combs busca su libertad inmediata

Los abogados de Sean "Diddy" Combs acudieron al Segundo Tribunal de Apelaciones del Circuito de Estados Unidos, en Manhattan, para solicitar la anulación de la condena federal que pesa sobre el artista o, como alternativa, una reducción sustancial de la pena impuesta.
La defensa pidió además la liberación inmediata del rapero, de 56 años, quien cumple condena en una prisión federal de Nueva Jersey y cuya fecha de salida está fijada para mayo de 2028.
En el escrito, los abogados sostienen que el juez Arun Subramanian impuso una sentencia desproporcionada al permitir que pruebas vinculadas a cargos por los que Combs fue absuelto influyeran en el castigo final.
A juicio de la defensa, ese enfoque agravó de manera indebida la pena.
“El juez Subramanian actuó como un decimotercer jurado al condenar a Diddy por cuatro años y dos meses, considerando evidencia relacionada con cargos de los que fue absuelto”, señalaron los abogados en su presentación.
Combs fue absuelto en julio de los cargos de conspiración para cometer crimen organizado y tráfico sexual, luego de un juicio de alto perfil.
Sin embargo, el jurado lo declaró culpable bajo la Ley Mann, que prohíbe el traslado de personas entre estados con fines sexuales ilícitos.
Según el planteamiento legal, la condena resulta excesiva frente a precedentes comparables. “Los acusados generalmente reciben penas de menos de 15 meses por estos delitos, incluso cuando hay coerción involucrada, algo que el jurado no encontró en este caso”, escribieron.
El artista fue condenado por dos delitos menores relacionados con prostitución, que no incluyeron fuerza, fraude ni coerción.
La defensa solicitó que el tribunal de apelaciones lo absuelva, ordene su liberación inmediata o instruya al juez de primera instancia a reducir la sentencia.
Durante el proceso, el juez argumentó que ciertas pruebas justificaban una pena mayor debido al abuso de poder y control sobre las mujeres involucradas.
Entre los testimonios figura el de Casandra Cassie Ventura, quien declaró que Combs le ordenó mantener relaciones sexuales con desconocidos en múltiples ocasiones durante su relación de diez años, concluida en 2018.