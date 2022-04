El último mensaje de Debanhi en redes: “Voy a subir fotos de cualquier lugar que vaya”

Debanhi estudiaba derecho en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y salió de fiesta con unas amigas, quienes le habrían pedido un taxi de alguien de “confianza”, pero tiempo después fue dejada en la carretera.

Una fotografía tomada por el mismo conductor se hizo viral en las redes sociales, y fue la última que se le tomó con vida.

Debanhi fue hallada sin vida el pasado 21 de abril en el interior de una cisterna de agua de un motel, a pocos metros de la carretera donde fue dejada por el taxista.

La policía ya había revisado el lugar y afirmaron que no encontraron nada, días después se volvió a buscar en la zona y un cuerpo con la misma vestimenta que utilizaba Debanhi fue hallado en el lugar.

La Fiscalía de Nuevo León asegura que la causa de la muerte de Debanhi fue debido a un fuerte golpe que recibió en la cabeza.

Mientras tanto, su padre, Mario Escobar, no está conforme y aseguró que a su hija la “sembraron” en el lugar luego de matarla.

“Pues le pegaron en la cabeza entonces. Lo que me digan es mentira. Todos ustedes saben que la mataron o la pusieron, la sembraron. No me digan ahora el cuestionamiento de lo que dijo la Fiscalía (...). La sembraron y la mataron, y tenemos que hacer justicia por toda la gente que ha pasado eso y para que no vuelva a pasar”.

Además, mencionó: “Esto no es un circo, mi hija está muerta por gente incompetente (...). Que caiga quien tenga que caer”.