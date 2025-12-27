  1. Inicio
Connecticut y Nueva York entre los más afectados por la fuerte nevada

Los estados de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut amanecieron cubiertos de nieve tras el impacto de la primera gran tormenta invernal de la temporada, la cual provocó serias complicaciones en la movilidad terrestre y aérea durante el fin de semana

  • Actualizado: 27 de diciembre de 2025 a las 20:41
El fenómeno meteorológico generó atascos en carreteras, cancelaciones de eventos y vuelos, además de retrasos significativos en los principales aeropuertos del noreste de Estados Unidos, afectando a miles de personas.

Connecticut fue uno de los estados más golpeados por la tormenta, con acumulaciones de hasta nueve pulgadas de nieve, equivalentes a 22,86 centímetros, especialmente en zonas del interior.

Ante la situación, el gobernador de Connecticut, Ned Lamont, agradeció públicamente la labor de los conductores de quitanieves que trabajaron durante la noche para despejar las vías principales del estado.

“Si tienen que conducir esta mañana, háganlo despacio y no se acerquen demasiado a las máquinas quitanieves”, recomendó Lamont a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, exhortando a la población a extremar las medidas de precaución.

En el ámbito aéreo, la tormenta provocó importantes afectaciones en aeropuertos como el John F. Kennedy (JFK) de Nueva York, donde se reportaron 134 vuelos cancelados y 107 retrasos, según datos del sitio especializado FlightAware.

A nivel nacional, los efectos del sistema invernal continuaron incluso después de que cesaran las nevadas, acumulándose 1.033 vuelos cancelados y 17.701 retrasos en distintos aeropuertos del país.

El viernes, previo al fin de semana, se registraron más de 1.700 cancelaciones, lo que evidencia el fuerte impacto de la tormenta en el sistema de transporte aéreo estadounidense.

En Nueva York, la acumulación de nieve alcanzó los 10 centímetros, dentro del rango previsto de 10 a 20 centímetros.

Sin embargo, en zonas de Long Island se reportaron acumulaciones mayores, de entre 7 y 7,5 pulgadas (17,7 a 19 centímetros).

