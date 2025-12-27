China fortalece su ley de comercio exterior para responder a tensiones globales

Según la agencia estatal Xinhua, el Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo) dio luz verde a la nueva versión de la norma, que entrará en vigor el 1 de marzo de 2026, tras una votación celebrada este sábado.

Pekín.- China aprobó este sábado una revisión de su ley de comercio exterior que refuerza el marco legal para el desarrollo del comercio transfronterizo y amplía las herramientas jurídicas de respuesta ante "luchas externas", en un momento marcado por la tregua comercial alcanzada con Estados Unidos y por la persistencia de tensiones con otros actores como la Unión Europea .

La ley revisada incorpora a rango legal una serie de reformas que hasta ahora se habían aplicado mediante reglamentos o políticas sectoriales.

Entre ellas figuran el sistema de listas negativas para el comercio transfronterizo de servicios, el respaldo a nuevos formatos y modelos de comercio exterior, el impulso al comercio digital y la aceleración de la construcción de un sistema de comercio "verde".

El texto también establece disposiciones para que el Estado avance de forma activa en la alineación con "normas económicas y comerciales internacionales de alto nivel" y participe en la formulación de reglas globales en este ámbito, según Xinhua.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Con el objetivo de optimizar el entorno para el comercio exterior, la ley refuerza asimismo la protección de los derechos de propiedad intelectual vinculados a las actividades comerciales internacionales.

En este sentido, estipula que el Estado mejorará el nivel de cumplimiento normativo de los operadores de comercio exterior y su capacidad para gestionar riesgos relacionados con la propiedad intelectual.

La norma introduce además un sistema de asistencia para el ajuste comercial, orientado a "estabilizar las cadenas industriales y de suministro", un aspecto que ha cobrado relevancia en los últimos años ante las fricciones comerciales y tecnológicas con Estados Unidos y otros socios.

Uno de los puntos destacados de la revisión es la ampliación y perfeccionamiento del denominado "conjunto de herramientas legales” para la defensa de los intereses exteriores de China.

La reforma se aprueba semanas después de que Pekín y Washington acordaran una tregua comercial de un año que incluye rebajas arancelarias y la suspensión temporal de algunas restricciones, aunque las autoridades chinas han insistido en paralelo en la necesidad de proteger la seguridad económica nacional. EFE