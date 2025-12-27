Protestan contra "despidos arbitrarios" de trabajadores de la Salud en El Salvador

San Salvador, El Salvador.-Una veintena de activistas salvadoreños protestó el sábado contra los "despidos arbitrarios" de personal del sistema de salud gubernamental denunciados esta semana y señalaron que las denuncias de ceses de trabajadores estatales en 2025 suman más de 22.000.

Héctor Rodríguez, del Movimiento de Trabajadores Despedidos, dijo a EFE que el 2025 comenzó con la supresión de 11.200 plazas y que a lo largo del año se dieron más "despidos graves" y que las denuncias suman más de 22.000 denuncias de "despidos ilegales".

Rodríguez lamentó que también "se está desmontando el sindicalismo en El Salvador" con más de 500 sindicalistas despedidos y que las condiciones de las nuevas contrataciones son precarias".

"Estamos con 22.000 personas lanzadas al desempleo y muchas veces no hay oportunidades de poderse retirar (jubilar)", señaló y apuntó que los despidos del personal del Hospital Nacional Rosales, denunciados esta semana, son 1.800.

"Ha desaparecido el principal hospital escuela y de formación para los profesionales de salud de El Salvador y están dejando en una situación de precariedad a miles de personas que consultaban", añadió.