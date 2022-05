Llaman “naco” a Christian Nodal y madre de Belinda lo aplaude

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El romance que se dio entre Belinda y Christian Nodal todavía causa controversias en el mundo del espectáculo.

Ya era del conocimiento de todos que Belinda Schüll, madre de la actriz, permanecía en contra de la relación entre ambos, sin embargo un reciente comentario suyo ha provocado conmoción.

Todo ocurrió cuando un usuario de Twitter decidió halagar a la artista española, agregando que había sido la mejor decisión el dejarse con Nodal. A lo que Schüll mostró su beneplácito.

“Belinda es lo máximo; ojalá no vuelva con el naco de Nodal”, escribió el internauta.

En respuesta, la ex suegra del cantante comentó con unos emoticones de aplausos.

Rápidamente, los usuarios de la red social expresaron su descontento y arremetieron contra la mujer. “¡Ah! pero cuando viajaba en su jet privado no era un ‘naco’”, le advirtieron.

Mientras que otros más expresaron: “Aquí no hay respeto ni decencia. Cuando te disfrazas y al final sale tu verdadera cara”; “Ajá, como ya no las mantiene; mientras estuvieron de oportunistas todo bien”; “Pero cuando volaba en avión privado pagado por el naco y los mantenía a toda la bola de gorrones ahí no decía nada la doña estafadora, eso si es de nacos y sinvergüenzas”.