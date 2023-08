Used To Be Young, el nuevo sencillo de Miley Cyrus, a punto de estrenar

TENNESSEE, ESTADOS UNIDOS.- La cuenta regresiva para la llegada del nuevo sencillo de Miley Cyrus dio inicio.



La cantante publicó su último álbum, Endless Summer Vacation, el pasado mes de marzo. Y como parte de este material, anunció el lanzamiento de Used To Be Young, para mañana 25 de agosto.



Además, para celebrar esta novedad, confirmó que se emitirá un especial hoy jueves 24 en el canal estadounidense ABC.



La propagación de misteriosos carteles que mostraban una imagen en blanco y negro de Cyrus, acompañada por letras emblemáticas de sus éxitos anteriores como Party in the USA, Wrecking Ball y The Climb, capturó la atención hace unas semanas.