Kate Middleton cumple 44 años: Estos son 10 datos que no sabías sobre la princesa de Gales

La princesa de Gales alcanza los 44 años en un momento de madurez personal y simbólica, construido lejos de los excesos y sostenido por una vida previa poco habitual en la realeza. A continuación, recabamos 10 datos que quizá no conocía sobre ella.
Nació el 9 de enero de 1982 en Reading, Inglaterra, aunque parte de su infancia transcurrió en Ammán, Jordania. Su familia se trasladó allí cuando ella tenía dos años, debido al trabajo de su padre, Michael Middleton, en British Airways, una experiencia que amplió su mirada cultural desde muy temprana edad.
Catherine Elizabeth Middleton cursó sus primeros estudios en St. Andrew’s School y más tarde en Marlborough College. Quienes compartieron aula con ella la describen como aplicada, serena y bien integrada, rasgos que se mantendrían con el tiempo.
Durante su etapa escolar participó en el Premio Duque de Edimburgo, un programa juvenil creado por el príncipe Felipe. Ese logro marcó su primer vínculo formal con iniciativas impulsadas por la familia real, años antes de integrarse a ella.
Su formación universitaria la llevó a la Universidad de St Andrews, donde estudió Historia del Arte. En ese entorno académico conoció al príncipe William, heredero al trono británico, cuando ambos eran estudiantes, sin que entonces existiera una vida pública alrededor de la relación.
Antes de consolidar su rol institucional, tuvo empleos ocasionales. En una entrevista con la BBC, contó que trabajó como mesera durante un tiempo y reconoció que no era especialmente diestra en esa labor.
En el ámbito familiar, mantiene costumbres alejadas del protocolo rígido. Desde hace años prepara personalmente los pasteles de cumpleaños de sus hijos, una actividad doméstica que ha mencionado como una de sus favoritas.
También proyectó iniciativas fuera del foco real. En su juventud consideró abrir una repostería junto a su hermano James, con la idea de destinar parte de las ganancias a jóvenes necesitados.
Su relación con el príncipe William atravesó una ruptura en enero de 2007. Según se conoció después, la separación se produjo por teléfono mientras él servía en el ejército, cuando le expresó que necesitaban “un poco de espacio” y que no podía prometerle matrimonio en ese momento.
El día de su boda, en abril de 2011, sorprendió al encargarse ella misma de su maquillaje. De acuerdo con People, tomó clases privadas con la maquilladora Arabella Preston, pero decidió asumir el control de su imagen nupcial como un gesto de autonomía.
En 2013, la revista Time la incluyó entre las 100 personas más influyentes del mundo, un reconocimiento que consolidó su peso internacional más allá del título.
A los 44 años, su perfil sigue definido por una combinación de sobriedad, preparación y decisiones personales sostenidas en el tiempo.