Mujer creyó tener una relación con Brad Pitt y fue a esperarlo al aeropuerto

Una mujer de Río Grande del Sur, Brasil, se presentó en la terminal del aeropuerto de Erechim durante la Nochebuena con la convicción de encontrarse con el actor Brad Pitt.
Según reportó CNN Brasil, agentes de la Brigada Militar notaron un vehículo en el aeropuerto, pese a que no habían vuelos programados en ese horario.
Tras la intervención, la mujer confesó que esperaba al actor, con quien aseguraba haber mantenido videollamadas durante dos meses.
“Estoy segura de que es Brad Pitt porque hablé con él varias veces por videollamada”, declaró la mujer en un video que se difundió en redes. También relató los planes que tenía con el supuesto actor.
“Les voy a contar lo que nosotros hablamos. El plan era que nos casáramos y vivir aquí en Erechim, São Valentim”.
La policía alertó sobre riesgos de fraudes digitales y situaciones de peligro, aunque la mujer negó haber enviado dinero o haber sido víctima de algún delito.
Posteriormente, al ser citada a declarar, cambió su versión y afirmó que todo había sido “una broma con su hijo de 12 años”, sin que se registraran pérdidas económicas ni denuncias formales.
Germano Alves, jefe de la policía local, comentó a CNN Brasil que se investiga el caso para determinar si existe alguna infracción, dado que la mujer no presentó denuncia y solo se había registrado su testimonio sobre la relación.
El episodio generó un fuerte impacto en redes sociales.
La historia se volvió viral en Brasil, transformándose en memes y referencias humorísticas de distintos usuarios y negocios locales.
La Brigada Militar recomendó formalizar una denuncia, aunque la mujer optó por minimizar el incidente, dejando abierta la incertidumbre sobre los hechos.
Como era de esperarse, el actor no ha emitido declaraciones al respecto.