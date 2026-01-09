Fuerte temblor de 5.0 sacude varias zonas de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Un sismo de magnitud 5.0, con una profundidad de 1 kilómetro y localizado a 66 kilómetros de Puerto Cortés, en el Caribe hondureño, se registró la tarde de este viernes.
Las autoridades de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) dieron a conocer que el temblor ocurrió a 267 kilómetros de Tegucigalpa y a 66 kilómetros de Puerto Cortés.
Según informaron, el sismo tuvo una latitud de 16.43 grados norte y una longitud de 87.84 grados oeste.
El movimiento telúrico, de acuerdo con las autoridades, se registró a las 15:28 de la tarde.
Además de Honduras, el temblor fue percibido en Belice y Guatemala, debido a la cercanía del epicentro con la región del Caribe occidental.
Hasta el momento, las autoridades no han informado si el sismo dejó personas heridas o daños estructurales.