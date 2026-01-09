Fuerte temblor de 5.0 sacude varias zonas de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Un sismo de magnitud 5.0, con una profundidad de 1 kilómetro y localizado a 66 kilómetros de Puerto Cortés, en el Caribe hondureño, se registró la tarde de este viernes.

Las autoridades de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) dieron a conocer que el temblor ocurrió a 267 kilómetros de Tegucigalpa y a 66 kilómetros de Puerto Cortés.