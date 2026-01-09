  1. Inicio
Fuerte temblor de 5.0 sacude varias zonas de Honduras

Un sismo de magnitud 5.0 se registró la tarde de este viernes, con epicentro a 66 kilómetros de Puerto Cortés, según informaron las autoridades de Copeco

  • Actualizado: 09 de enero de 2026 a las 16:16
Tegucigalpa, Honduras.- Un sismo de magnitud 5.0, con una profundidad de 1 kilómetro y localizado a 66 kilómetros de Puerto Cortés, en el Caribe hondureño, se registró la tarde de este viernes.

Las autoridades de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) dieron a conocer que el temblor ocurrió a 267 kilómetros de Tegucigalpa y a 66 kilómetros de Puerto Cortés.

Según informaron, el sismo tuvo una latitud de 16.43 grados norte y una longitud de 87.84 grados oeste.

El movimiento telúrico, de acuerdo con las autoridades, se registró a las 15:28 de la tarde.

Además de Honduras, el temblor fue percibido en Belice y Guatemala, debido a la cercanía del epicentro con la región del Caribe occidental.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si el sismo dejó personas heridas o daños estructurales.

