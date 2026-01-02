  1. Inicio
Temblor sorprende a la Ciudad de México: así se vivió

Un sismo tomó por sorpresa a la Ciudad de México y fue perceptible en varias zonas. Autoridades activaron protocolos de seguridad mientras ciudadanos compartieron cómo se vivió el movimiento telúrico.

  • Actualizado: 02 de enero de 2026 a las 09:37
