Temblor sorprende a la Ciudad de México: así se vivió
Un sismo tomó por sorpresa a la Ciudad de México y fue perceptible en varias zonas. Autoridades activaron protocolos de seguridad mientras ciudadanos compartieron cómo se vivió el movimiento telúrico.
Cortesía
seguir +
Actualizado: 02 de enero de 2026 a las 09:37
El Heraldo Videos
Videos mundo
Sismo de magnitud 6.5 sacude México y provoca pánico en varias ciudades
Cortesía
Videos mundo
Temblor sorprende a la Ciudad de México: así se vivió
Cortesía
Videos mundo
Claudia Sheinbaum suspendió conferencia matutina por fuerte sismo
Cortesía
Videos mundo
Baba Vanga: conflictos, crisis climática y cambios globales previstos para 2026
Jefry Sánchez
Videos mundo
León XIV celebra la primera misa del año, que coincide con la 59ª Jornada Mundial de la Paz
EFE
Videos mundo
Así celebró Dubái la llegada del 2026 con un espectáculo de luces y música
Cortesía
Videos mundo
Espectáculo de luces y pólvora marca la llegada del 2026 en Kuala Lumpur
Cortesía
Videos mundo
El reloj marca un nuevo comienzo: Vietnam ya vive el 2026
Cortesía
Videos mundo
Luces, fiesta y emoción: Filipinas recibe el 2026 a lo grande
Cortesía
Videos mundo
Japón recibe el 2026 con imágenes espectaculares desde Tokio
Cortesía
Videos mundo
Del salón a la trituradora: Nueva York recicla árboles de Navidad para nutrir sus parques
Cortesía
Videos mundo
Año Nuevo 2026: Hong Kong brilla para dar la bienvenida al año
Cortesía