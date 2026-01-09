¿Es lesbiana en secreto? Kendall Jenner habla sobre su verdadera orientación sexual

En una conversación pública reciente, Kendall Jenner decidió referirse a una interpretación extendida sobre su orientación sexual que ha circulado durante años en distintos espacios digitales.
La declaración se dio en el podcast In Your Dreams, conducido por Owen Thiele, en un episodio emitido el 9 de enero. Ahí, la modelo explicó que existe una comunidad en internet convencida de que ella es lesbiana y que lo oculta de forma deliberada, una idea que, según dijo, se ha repetido con insistencia.
Jenner subrayó que el problema no radica en el rumor, sino en la forma en que se enuncia.
“¿Quieres saber qué es lo que realmente me molesta? Lo cruel que es la gente al respecto”, afirmó.
“No es que lo mencionan con un brazo acogedor, como de ‘oye, si lo fueras, sí, ven y únete’. No es amable. Es muy cruel. Es muy del tipo ‘¿qué carajo estás haciendo?’”.
Ante esa narrativa, la integrante del clan Kardashian fue directa al hablar de su orientación sexual.
“A día de hoy, no lo soy”, afirmó, al referirse a no identificarse como lesbiana. Aclaró que, de ser distinta su realidad, no tendría reparos en hacerlo público.
“Y no estoy diciendo que sea algo sencillo (salir del closet), pero conociéndome —y puedo hablar por mí—, en este punto de mi vida, sería público si fuera (de la comunidad LGBT+). No tendría ningún problema con serlo”, continuó.
Durante la charla, Jenner también rechazó la idea de que exista una presión profesional o comercial que la obligue a ocultar quién es.
Más adelante reiteró que no se considera lesbiana, aunque dejó abierta la posibilidad de experiencias futuras sin definirlas ni anticiparlas.
En el plano sentimental, su vida amorosa ha sido objeto de seguimiento mediático. A lo largo de los años se le ha vinculado con figuras como Harry Styles, Ben Simmons y A$AP Rocky.
Su relación más estable fue con el jugador de la NBA Devin Booker entre 2020 y 2022, con una breve reconciliación en 2025 que no prosperó. “Siempre se reduce a que ambos están ocupados, lidiando con sus agendas y no están en la misma sintonía”, aseguró una fuente a Us Weekly sobre ese episodio. Entre 2023 y 2024, también mantuvo una relación con el cantante Bad Bunny.