¿Es lesbiana en secreto? Kendall Jenner habla sobre su verdadera orientación sexual

Su relación más estable fue con el jugador de la NBA Devin Booker entre 2020 y 2022, con una breve reconciliación en 2025 que no prosperó. “Siempre se reduce a que ambos están ocupados, lidiando con sus agendas y no están en la misma sintonía”, aseguró una fuente a Us Weekly sobre ese episodio. Entre 2023 y 2024, también mantuvo una relación con el cantante Bad Bunny.