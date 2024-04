Recientemente, la diva optó por cambiar el nombre de su gira en un intento de ampliar el alcance de la misma. Pasó de This Is Me... Now a This Is Me... Live | Grandes éxitos.

Este cambio sugiere que este tour no sólo se centrará en su último disco, si no en éxitos de su amplia discografía para repuntar las ventas de su boletería incluyendo a aquellos fanáticos que no conectaron con su último álbum.

Este material discográfico que vio la luz en febrero vendió unas 14,000 copias en su primera semana de lanzamiento. Pero, apenas alcanzó el puesto 38 en el Top Billboard 200, convirtiéndose en el segundo proyecto de Jlo en quedar fuera del Top 10.