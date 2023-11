Jennifer López confiesa cómo pasó su primer año casada con Ben Affleck

Además, agregó que “todo eso me hizo quien soy y me llevó a donde estoy hoy. Ben quiere que comprenda mi valor y conozca mi valor. Me siento aún más relajada y cómoda, lo que me hace sentir aún más bella que nunca con otra persona”.

Al cumplir un aniversario de casados, a través de su cuenta de Instagram, la cantante le dedicó unas conmovedoras palabras a su amado esposo.

“Hoy hace un año... Querido Ben, Sentado aquí solo mirando mi anillo me siento abrumada, me hace querer cantar cantar, Cómo terminamos aquí sin un rebobinado ¡Oh, Dios mío! Esta es mi vida...”, escribió JLo.