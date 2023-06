JLo radiante en portada de Vogue México

Por supuesto, cuando se trata de Vogue, no puede faltar la moda y JLo no defraudó con su espectacular look. La actriz posó para la portada vistiendo un body negro y un saco a juego con botas militares, atuendo elegido por sus estilistas Rob Zangardi y Mariel Haenn. Su look de belleza natural con un toque de glamour fue gracias a la maquillista Ash K Holm y su cabello al estilista Lorenzo Martin.

Y aunque la puertorriqueña raramente da entrevistas en español, la vemos en un video de la revista revelando en spanglish lo que siempre lleva en su bolso, incluyendo uno de sus secretos de belleza: la mascarilla That Limitless Glow de su marca JLo Beauty.