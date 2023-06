JLo sube la temperatura con un diminuto atuendo en redes

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS. Jennifer Lopez derrite nuevamente las redes con un sensual body tanga negro con aberturas en el pecho y los costado para una nueva campaña de JLo Beaty.

El traje fue diseñado por Bao Tranchi, creadora del vestuario en cintas como “Los Ángeles de Charlie” y Hedwig and the Angry Inch, y por supuesto looks icónicos para la diva del Bronx como aquellos de su actuación en el Superbowl en el 2020.

Luciendo este modelito, la actriz de 53 años presumió su tonificada figura para promocionar el lanzamiento de su producto Booty Balm de su línea de belleza JLo Beauty y la reacción de sus fans acompañada de la venta de sus productos ¡no se hizo esperar!