Sin lápida y una ceremonia secreta: revelan detalles del entierro de Gene Hackman

La investigación del tabloide informó que durante el sepelio no hubo grandes honores, pues se realizó una ceremonia tan secreta que ni los trabajadores del cementerio sabían a quién estaban enterrando.

De igual forma, relató que sobre la tumba había “un libro de tapas blandas negro sostenido por dos conchas marinas” —el título era Women Who Run With the Wolves—, sin flores, sin mensajes, ni lápidas.

Los trabajadores del lugar fueron cuestionados sobre el entierro y aseguraron que no podían dar detalles, pero afirmaron estar honrados que la última morada de Hackman sea ese cementerio.