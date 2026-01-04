Resguardados, largas filas en supermercados y calles vacías: ambiente en Venezuela tras caída de Maduro

Tras la detención de Maduro, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que su Administración "va a gobernar" el país suramericano y que el liderazgo de un proceso de transición será su equipo de seguridad, presente en su rueda de prensa, incluido el secretario de Estado, Marco Rubio, que, según dijo, habló con la vicepresidenta venezolana para iniciar el proceso político.