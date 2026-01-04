EE UU gestionará la "dirección" en la que se moverá Venezuela, asegura Marco Rubio

Washington, Estados Unidos.- El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, aclaró este domingo que su país gestionará la "dirección" hacia la que se moverá Venezuela sin el liderazgo de Nicolás Maduro, un día después de la captura del venezolano y de las declaraciones del presidente Donald Trump de que Washington gobernaría la nación suramericana hasta que haya una transición.

Preguntado en una entrevista con ABC News sobre la autoridad del Gobierno estadounidense sobre otro país soberano, Rubio especificó que lo que buscarían es dirigir la situación en Venezuela, para lo que tienen un margen de presión con el bloqueo impuesto por Trump a los buques petroleros que transporten crudo venezolano.

"Lo que estamos gestionando es la dirección que tomará esto en el futuro. Y para ello, tenemos influencia", indicó el jefe de la diplomacia estadounidense, uno de las figuras claves en los esfuerzos de Washington por sacar a Maduro del poder.