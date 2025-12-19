  1. Inicio
¿Anitta se sometió a más cirugías? "Mi mayor miedo es no reconocerla porque tiene nueva cara"

Anitta sorprendió con una imagen radicalmente diferente, luciendo más juvenil a través de sus redes. ¿Qué tan diferente luce ahora? Aquí las imágenes

  • Actualizado: 19 de diciembre de 2025 a las 10:54
¿Anitta se sometió a más cirugías? Mi mayor miedo es no reconocerla porque tiene nueva cara
1 de 14

La cantante y bailarina brasileña, Larissa de Macedo Machado, más conocida en el mundo artístico como Anitta, sorprendió a sus fanáticos y demás usuarios de redes en el mundo, tras haber publicado fotografías en las que luce un rostro completamente diferente. ¿Se sometió a más cirugías? Esto se sabe.

Foto: redes sociales
¿Anitta se sometió a más cirugías? Mi mayor miedo es no reconocerla porque tiene nueva cara
2 de 14

Anitta apareció en un video que compartió a través de redes sociales, con un atuendo rosa y mostrando una imagen radicalmente diferente.

Captura de pantalla
¿Anitta se sometió a más cirugías? Mi mayor miedo es no reconocerla porque tiene nueva cara
3 de 14

Consecuentemente, apareció en Instagram compartiendo esta y otras imágenes en donde sus rasgos faciales lucen más suaves y con una expresión que transmite mayor vitalidad y juventud.

Foto: redes sociales
¿Anitta se sometió a más cirugías? Mi mayor miedo es no reconocerla porque tiene nueva cara
4 de 14

La transformación, es notable en la piel y en las facciones, por lo que ha sido objeto de muchas especulaciones digitales.

 Foto: redes sociales
¿Anitta se sometió a más cirugías? Mi mayor miedo es no reconocerla porque tiene nueva cara
5 de 14

Internautas han comparado fotos pasadas y detectaron cambios en la luminosidad de su piel y en la definición de ciertas facciones. La percepción general es que Anitta luce "más rejuvenecida que antes", a pesar de que ya se había sometidos a diversas cirugías de rostro.

Foto: redes sociales
¿Anitta se sometió a más cirugías? Mi mayor miedo es no reconocerla porque tiene nueva cara
6 de 14

Aunque ella no ha confirmado los detalles, en redes sociales se viralizó su imagen, ya que según sus seguidores, el cambio se nota.

Foto: redes sociales
¿Anitta se sometió a más cirugías? Mi mayor miedo es no reconocerla porque tiene nueva cara
7 de 14

La artista ha sido clara: no ha evitado hablar de su apariencia. En varias ocasiones, Anitta ha explicado que sus cambios en la cara son resultado de cirugías.

 Foto: redes sociales
¿Anitta se sometió a más cirugías? Mi mayor miedo es no reconocerla porque tiene nueva cara
8 de 14

Según ha compartido públicamente, ella misma diseñó su nuevo rostro mediante Photoshop, creando una imagen ideal que luego solicitó a cirujanos replicar lo más fiel posible a su visión.

 Foto: redes sociales
¿Anitta se sometió a más cirugías? Mi mayor miedo es no reconocerla porque tiene nueva cara
9 de 14

Este proceso, asegura, fue meticuloso y personal, no impulsivo. La cantante explicó que fue una construcción estética que reflejaba sus deseos y su identidad artística.

Foto: redes sociales
¿Anitta se sometió a más cirugías? Mi mayor miedo es no reconocerla porque tiene nueva cara
10 de 14

Entre los procedimientos que ha reconocido públicamente, se encuentran varias intervenciones estéticas y quirúrgicas, entre ellas: rinoplastia (nariz), reducción de busto, mentoplastia (mentón), lipoescultura abdominal y rellenos faciales.

 Foto: redes sociales
¿Anitta se sometió a más cirugías? Mi mayor miedo es no reconocerla porque tiene nueva cara
11 de 14

Todos estos procedimientos, según su testimonio, le han permitido alcanzar la imagen que busca y que expresa su identidad visual.

 Foto: redes sociales
¿Anitta se sometió a más cirugías? Mi mayor miedo es no reconocerla porque tiene nueva cara
12 de 14

La cantante ha insistido en que su transformación no es un capricho, sino parte de un proceso consciente y alineado con su visión artística y personal.

Foto: redes sociales
¿Anitta se sometió a más cirugías? Mi mayor miedo es no reconocerla porque tiene nueva cara
13 de 14

Cada cambio, ha explicado, responde a una idea clara de cómo quería verse y sentirse en su momento.

Foto: redes sociales
¿Anitta se sometió a más cirugías? Mi mayor miedo es no reconocerla porque tiene nueva cara
14 de 14

Los seguidores de Anitta continúan impactados generado debate en redes por la apariencia de la cantante brasileña: algunos aseguran que su rostro luce más hermoso, mientras otros creen que la ha "alterado demasiado". "Mi mayor miedo es no reconocerla porque tiene nueva cara". "Es irreconocible". "Es otra persona", son solo algunos de los comentarios en redes sociales al respecto.

Foto: redes sociales
