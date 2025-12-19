¿Anitta se sometió a más cirugías? "Mi mayor miedo es no reconocerla porque tiene nueva cara"

La cantante y bailarina brasileña, Larissa de Macedo Machado, más conocida en el mundo artístico como Anitta, sorprendió a sus fanáticos y demás usuarios de redes en el mundo, tras haber publicado fotografías en las que luce un rostro completamente diferente. ¿Se sometió a más cirugías? Esto se sabe.
Anitta apareció en un video que compartió a través de redes sociales, con un atuendo rosa y mostrando una imagen radicalmente diferente.
Consecuentemente, apareció en Instagram compartiendo esta y otras imágenes en donde sus rasgos faciales lucen más suaves y con una expresión que transmite mayor vitalidad y juventud.
La transformación, es notable en la piel y en las facciones, por lo que ha sido objeto de muchas especulaciones digitales.
Internautas han comparado fotos pasadas y detectaron cambios en la luminosidad de su piel y en la definición de ciertas facciones. La percepción general es que Anitta luce "más rejuvenecida que antes", a pesar de que ya se había sometidos a diversas cirugías de rostro.
Aunque ella no ha confirmado los detalles, en redes sociales se viralizó su imagen, ya que según sus seguidores, el cambio se nota.
La artista ha sido clara: no ha evitado hablar de su apariencia. En varias ocasiones, Anitta ha explicado que sus cambios en la cara son resultado de cirugías.
Según ha compartido públicamente, ella misma diseñó su nuevo rostro mediante Photoshop, creando una imagen ideal que luego solicitó a cirujanos replicar lo más fiel posible a su visión.
Este proceso, asegura, fue meticuloso y personal, no impulsivo. La cantante explicó que fue una construcción estética que reflejaba sus deseos y su identidad artística.
Entre los procedimientos que ha reconocido públicamente, se encuentran varias intervenciones estéticas y quirúrgicas, entre ellas: rinoplastia (nariz), reducción de busto, mentoplastia (mentón), lipoescultura abdominal y rellenos faciales.
Todos estos procedimientos, según su testimonio, le han permitido alcanzar la imagen que busca y que expresa su identidad visual.
La cantante ha insistido en que su transformación no es un capricho, sino parte de un proceso consciente y alineado con su visión artística y personal.
Cada cambio, ha explicado, responde a una idea clara de cómo quería verse y sentirse en su momento.
Los seguidores de Anitta continúan impactados generado debate en redes por la apariencia de la cantante brasileña: algunos aseguran que su rostro luce más hermoso, mientras otros creen que la ha "alterado demasiado". "Mi mayor miedo es no reconocerla porque tiene nueva cara". "Es irreconocible". "Es otra persona", son solo algunos de los comentarios en redes sociales al respecto.