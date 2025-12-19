The Guardian corona a "Lux", de Rosalía, como el disco más destacado del año

Londres, Inglaterra.- El último trabajo de la española Rosalía, "Lux", ha sido elegido este viernes por el diario británico The Guardian como el mejor álbum de 2025, por delante de Essex Honey, de Blood Orange, y Euro-Country, de CMAT.

En su lista de los 50 mejores discos del año, "Lux" destacó sobre todos los demás al ser una obra "monumental y maximalista", en la que la "deslumbrante y audaz" cantante catalana "equilibró el pop y la música clásica, la experimentación y la accesibilidad".

Así lo describió el periodista Michael Cragg, quien junto a otros 29 críticos musicales del Guardian votó a las obras musicales más relevantes de los pasados doce meses.

En el puesto octavo también se coló otra voz latina con "Debí tirar más fotos", el sexto álbum del portorriqueño Bad Bunny, a quien este medio considera un "conductor increíble" que "sintetiza el pasado -salsa, bolero, perreo- con el presente".