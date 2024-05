Danna confirma que se enamoró de una mujer y esta canción le dedicó

Muy emocionada durante su presentación, la exprotagonista de telenovelas mencionó: “Esta canción se la escribí a un amor platónico. Entendí que el amor es universal, que el amor es libre y que también me podía enamorar de una chica”.

De inmediato, Danna comenzó a entonar su tema titulado “Platónik” que dice: “no sé cómo explicarle que me muero por ella, no hay nadie como ella, sus labios son estrellas, no sé ni cómo explicarle que yo sueño con ella”.