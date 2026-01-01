  1. Inicio
Revelan nombres de las cuatro personas fallecidas en accidente en Nueva Arcadia, Copán

Cuatro integrantes de una familia, entre ellos dos menores, murieron tras chocar la motocicleta en la que viajaban contra un camión en Las Bodegas, Copán

  • Actualizado: 01 de enero de 2026 a las 16:29
Cuatro miembros de una familia perdieron la vida la mañana de este 1 de enero tras un accidente de tránsito en la carretera internacional CA-4, a la altura de la comunidad de Las Bodegas, Nueva Arcadia, Copán.

 Foto: captura de pantalla
La colisión involucró una motocicleta y un camión de carga liviana.

 Foto: Cablemar
Las víctimas fueron identificadas como Merari Yeseli Arita Ceballos, de 28 años, residente en Santa Luz, Nueva Arcadia, Copán.

Foto: cablemar
Su hermano Elmer Armando Arita Ceballos, de 23 años, originario y residente de Las Brisas, municipio de Florida en Copán.

Foto: cortesía Cablemar
Los dos menores que los acompañaban eran hijos de Merari: Axel Daniel Guevara Arita, de 6 años, y Dilan Oveniel Guevara Arita, de 3 años, ambos residentes de Santa Luz, Nueva Arcadia.

 Foto: cortesía
Familiares relataron que Elmer conducía la motocicleta acompañado de su hermana y sobrinos desde Santa Luz hacia Las Brisas cuando se produjo el accidente.

Foto: captura de pantalla
Tres personas más que viajaban en el camión resultaron con heridas graves y fueron trasladadas de urgencia a un centro asistencial.

 Foto: captura de pantalla
Un médico presente en la escena informó que los menores fallecidos presentaban aplastamiento craneal y múltiples lesiones en extremidades, mientras que los adultos mostraban traumatismos severos.

Foto: Copán TV
Las autoridades continúan investigando las causas del accidente.

 Foto: cortesía Cablemar
El accidente se suma a una serie de siniestros viales ocurridos este jueves 1 de enero, dejando como total a ocho personas fallecidas.

 Foto: Copán TV
