Así lucieron y disfrutaron del Año Nuevo estas hermosas presentadoras hondureñas

En familia, en su trabajo o con amigos, estas presentadoras hondureñas se despidieron del 2025 con gratitud y deseando mejores cosas para el nuevo año

  • Actualizado: 01 de enero de 2026 a las 15:06
1 de 12

Con trabajo, en familia y con amigos recibieron el nuevo año 2026 estas hermosas presentadoras hondureñas.

 Fotos: Instagram
2 de 12

La hermosa Elsa Oseguera lució un elegante vestido de gala para el especial de Año Nuevo de HCH.

Foto: Instagram/@elsaoseguera
3 de 12

La guapa presentadora de noticias, Claudia Díaz, despidió el 2025 con amigos "que se han convertido en familia".

 Foto: Instagram/@claudiadiazhn
4 de 12

La conductora de Canal 11, Issis Argueta, recibió el 2026 trabajando en un especial de Año Nuevo de su canal. Deseó un año lleno de éxitos.

Foto: Instagram/@issisarguetahn
5 de 12

La presentadora de Canal 11, Iveth Bulnes, despidió el 2025 en la compañía de su familia y en su hogar.

Foto: Instagram/@ivethbulnes
6 de 12

En compañía de su familia y de su hijo, la empresaria y presentadora de televisión, Carolina Lanza, recibió el año nuevo.

Foto: Instagram/@carolinalanzanavarro
7 de 12

La presentadora de HCH, Kennia Mondragón, agradeció a Dios por su 2025. La hermosa conductora estuvo presente en el especial de Año Nuevo del canal.

Foto: Instagram/@kenniamondragon_
8 de 12

La hermosa presentadora del noticiero TN5 Estelar, Cristina Rodríguez, celebró con los suyos la llegada de un nuevo año.

 Foto: Instagram/@cristinarodriguezhn
9 de 12

La Cochizu, presentadora de Tv Azteca lució un hermoso vestido color negro y celebró en la intimidad de su hogar el 2026.

Foto: Instagram/@lacochizu
10 de 12

Milagro Flores lució un despampanante vestido rojo que resaltó su espectacular figura. La conductora estuvo presente en el especial de fin de año de HCH.

Foto: Instagram/@milagrofloresoficial
11 de 12

La conductora de "Llegaron las Mujeres" y candidata a diputada electa del Partido Liberal, Saraí Espinal, pasó una agradable noche junto a su familia.

 Foto: Instagram/@saraiespinalhn
12 de 12

La presentadora de noticias, Jacky Redondo, pasó una tranquila noche en la comodidad de su hogar junto a su esposo e hija recién nacida.

Foto: Instagram/@jacky.redondo
