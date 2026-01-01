Así lucieron y disfrutaron del Año Nuevo estas hermosas presentadoras hondureñas

Con trabajo, en familia y con amigos recibieron el nuevo año 2026 estas hermosas presentadoras hondureñas.
La hermosa Elsa Oseguera lució un elegante vestido de gala para el especial de Año Nuevo de HCH.
La guapa presentadora de noticias, Claudia Díaz, despidió el 2025 con amigos "que se han convertido en familia".
La conductora de Canal 11, Issis Argueta, recibió el 2026 trabajando en un especial de Año Nuevo de su canal. Deseó un año lleno de éxitos.
La presentadora de Canal 11, Iveth Bulnes, despidió el 2025 en la compañía de su familia y en su hogar.
En compañía de su familia y de su hijo, la empresaria y presentadora de televisión, Carolina Lanza, recibió el año nuevo.
La presentadora de HCH, Kennia Mondragón, agradeció a Dios por su 2025. La hermosa conductora estuvo presente en el especial de Año Nuevo del canal.
La hermosa presentadora del noticiero TN5 Estelar, Cristina Rodríguez, celebró con los suyos la llegada de un nuevo año.
La Cochizu, presentadora de Tv Azteca lució un hermoso vestido color negro y celebró en la intimidad de su hogar el 2026.
Milagro Flores lució un despampanante vestido rojo que resaltó su espectacular figura. La conductora estuvo presente en el especial de fin de año de HCH.
La conductora de "Llegaron las Mujeres" y candidata a diputada electa del Partido Liberal, Saraí Espinal, pasó una agradable noche junto a su familia.
La presentadora de noticias, Jacky Redondo, pasó una tranquila noche en la comodidad de su hogar junto a su esposo e hija recién nacida.