Danna Paola se disculpa tras ser acusada de promover el odio en redes

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Luego de ser acusada en múltiples ocasiones de promover el odio por medio de redes sociales, Danna Paola ha tenido que salir a ofrecer disculpas. Todo surgió poco después de que la estrella pop anunciara su decisión de acortar su nombre artístico a simplemente Danna, lo que la llevó a modificar su usuario en sus diferentes cuentas, siendo X (antes Twitter) la única en la que no pudo hacerlo debido a que ya existía una persona registrada de la misma manera.

Fue la propia artista quien, por medio de un audio ampliamente difundido, se encargó de hacerle saber a sus seguidores que se había topado con este problema en la red social, y que al momento de tratar de negociar con la usuaria, la oferta le había parecido “ridícula”. “Tenemos que hacer un plan, algo tenemos que lograr y me tienen que ayudar porque la señora no quiere y no le voy a pagar 400 mil dólares. Entonces yo digo que hagamos un complot o que nos lo regale. O sea, es mi nombre, el twitter de la señora qué”, habría dicho la cantante de “Oye, Pablo”.

¿Disculpa sincera?

Cuando el mensaje comenzó a difundirse, muchos de los internautas se mostraron en desacuerdo con la manera de reaccionar de la cantante ante la situación. Y cuando las críticas fueron en aumento, Danna Paola envió una disculpa a la usuaria involucrada. “@danna lamento mucho lo que está pasando con esta situación, y los ataques que han recibido de mis fans, nunca he incitado al odio, y nunca estaré a favor del odio, nunca imaginé que esto saldría de contro”, colocó la mexicana. Asimismo, destacó que sus comentarios los hizo debido a que le pareció una enorme cifra de dinero la que le pedía a cambio, pero que de su parte el incidente no pasaba a mayores.

“Lo último que quiero es causarte problemas, acabo de compartir con mis fans que la cantidad que pedías por un nombre de usuario me parecía ridícula , pero no te preocupes. ¡No lo necesito, todo bien! Creo que no es la forma de llegar a un acuerdo. Saludos y que tengas un buen día!”, dijo. No obstante, muchos de los usuarios no estuvieron de acuerdo con la disculpa, pues mantienen que desde un principio la intérprete no debió expresarse de esa forma.

La usuaria se defendió

Por su parte, Danna, la persona a la que la artista mexicana le intentó comprar su usuario de X, rompió el silencio y pidió un alto al odio. “Para que conste, dejé claro desde el principio que no quería que mi nombre se relevara, (ya que eso va en contra de la política de usuario). El equipo de Danna Paola me contactó y me ofrecieron $400 dólares por el nombre de usuario. Amablemente lo rechacé y seguí con mis cosas”, introdujo.

Luego, continuó diciendo: “Como no respondí, me contactaron nuevamente. Así que les dije que quería 400 mil dólares por él, un precio que sabía que nunca aceptarían (porque NUNCA fue mi intención vender o ceder mi usuario, ellos se acercaron a mí)”. “Lo que no necesito es todo el hate que estoy recibiendo, ya que ella les dijo: “que me convencieran para que lo regalara”. Y no aprecio que gente que no conozco deje comentarios desagradables en mi página comercial. Ahora tengo que perder el tiempo eliminándolos. No pedí esto y no lo merezco. El nombre es mío y lo ha sido desde los inicios de Twitter (2006). Paren de perder el tiempo”, concluyó la joven.