Dos menores de edad son hospitalizados en El Progreso tras consumo forzado de drogas

El Progreso, Honduras.- Dos menores de edad fueron ingresados este jueves 1 de enero en horas de la mañana al Hospital General El Progreso por signos de intoxicación y maltrato, según informaron autoridades médicas.
Los menores involucrados son un varón de 14 años y una niña de 10, ambos con "contusiones y síntomas alarmantes", indicó el médico a cargo en HCH.
Según relató el especialista, el adolescente ingresó semiinconsciente con signos de intoxicación alcohólica, mientras que la niña presentaba estrés postraumático y aseguró haber sido forzada a consumir alcohol, marihuana, alucinógenos y supuesta cocaína.
Las autoridades señalaron que los menores se encuentran estables y permanecen en observación, con tratamiento para manejar sus síntomas de intoxicación.
"Estamos en observación, manejando sus datos de intoxicación y esperamos que en cuestión de 12 a 24 horas se resuelva", manifestó.
El personal médico notificó al Ministerio Público para que inicie las diligencias correspondientes e investigue el presunto maltrato y consumo forzado de drogas en los menores.