  1. Inicio
  2. · Sucesos

Dos menores de edad son hospitalizados en El Progreso tras consumo forzado de drogas

Dos menores de 14 y 10 años fueron hospitalizados tras presentar intoxicación y haber sido obligados a consumir alcohol y drogas

  • Actualizado: 01 de enero de 2026 a las 17:42
Dos menores de edad son hospitalizados en El Progreso tras consumo forzado de drogas

El Hospital General de Progreso recibió esta mañana a dos menores por intoxicación y presunto maltrato.

 Foto: Facebook Hospital General El Progreso

El Progreso, Honduras.- Dos menores de edad fueron ingresados este jueves 1 de enero en horas de la mañana al Hospital General El Progreso por signos de intoxicación y maltrato, según informaron autoridades médicas.

Los menores involucrados son un varón de 14 años y una niña de 10, ambos con "contusiones y síntomas alarmantes", indicó el médico a cargo en HCH.

Según relató el especialista, el adolescente ingresó semiinconsciente con signos de intoxicación alcohólica, mientras que la niña presentaba estrés postraumático y aseguró haber sido forzada a consumir alcohol, marihuana, alucinógenos y supuesta cocaína.

Revelan nombres de las cuatro personas fallecidas en accidente en Nueva Arcadia, Copán

Las autoridades señalaron que los menores se encuentran estables y permanecen en observación, con tratamiento para manejar sus síntomas de intoxicación.

"Estamos en observación, manejando sus datos de intoxicación y esperamos que en cuestión de 12 a 24 horas se resuelva", manifestó.

El personal médico notificó al Ministerio Público para que inicie las diligencias correspondientes e investigue el presunto maltrato y consumo forzado de drogas en los menores.

Se despistaron y murieron: cuatro motociclistas víctimas de la velocidad en inicio de 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias