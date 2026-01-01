Dos menores de edad son hospitalizados en El Progreso tras consumo forzado de drogas

El Progreso, Honduras.- Dos menores de edad fueron ingresados este jueves 1 de enero en horas de la mañana al Hospital General El Progreso por signos de intoxicación y maltrato, según informaron autoridades médicas.

Los menores involucrados son un varón de 14 años y una niña de 10, ambos con "contusiones y síntomas alarmantes", indicó el médico a cargo en HCH.

Según relató el especialista, el adolescente ingresó semiinconsciente con signos de intoxicación alcohólica, mientras que la niña presentaba estrés postraumático y aseguró haber sido forzada a consumir alcohol, marihuana, alucinógenos y supuesta cocaína.