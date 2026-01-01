Se despistaron y murieron: cuatro motociclistas víctimas de la velocidad en inicio de 2026

La celebración de fin de año no resultó en un cierre feliz para todos, pues a nivel nacional se reportaron diversos accidentes viales que cobraron la vida de varias personas. Aquí el recuento de los motociclistas que murieron en pleno inicio de año.
El primer incidente en motocicleta registrado el primer día de 2026, ocurrió en Pimienta, Cortés, donde un motociclista identificado como David Obando, conocido como "El Chapín", perdió la vida tras impactar en una barrera.
Según las versiones, David viajaba en motocicleta junto a un grupo de amigos 'tuning' cuando, por causas aún no esclarecidas, perdió el control y se estrelló de frente contra la estructura de protección. El impacto fue fatal, ya que perdió la vida en el momento, causando consternación.
Por otro lado, en la zona de Cuyamel, Omoa, la tragedia fue protagonizada por un reconocido barbero local, conocido como Imer, quien perdió la vida tras chocar contra un poste de energía eléctrica.
El accidente ocurrió en la carretera CA-13, en el segundo desvío de Cuyamel.
Testigos aseguran que Imer perdió el control de su motocicleta y se impactó severamente contra el poste, falleciendo en el acto. La muerte del joven ha causado pesar en toda la comunidad, que lo recuerda como un personaje muy querido y respetado.
Mientras tanto, en Santa Ana, otra tragedia se sumó a la lista. Un motociclista, identificado como Francisco Antonio López, falleció la madrugada de este jueves, tras sufrir un accidente en su motocicleta en el desvío de la Escuela Juan Lindo.
El incidente ocurrió cuando Francisco circulaba en su moto y, por motivos aún no esclarecidos, perdió el control, causando que impactara contra el pavimento.
Por último, durante la noche del pasado 31 de diciembre, un motociclista murió en un accidente en el aeropuerto Toncontín, en Tegucigalpa. Hasta ahora, la identidad del fallecido permanece como desconocida.
Las autoridades informaron que el accidente ocurrió en horas de la noche, y que por el momento se desconocen las circunstancias exactas del hecho.
Estos cuatro casos, ocurridos en diferentes puntos del país, se suman a la lista de accidentes registrados en el inicio de este 2026.
Mientras tanto, las autoridades recomiendan a la población conducir con las medidas de seguridad necesarias y respetar las normas viales para evitar más tragedias.