Selección de Grandes Crímenes: El pecado ajeno (Parte 1/2)

DON CARLOS. “Sentí mucho la muerte de don Carlos -dijo el doctor Emec Cherenfant, con tono triste, mientras el agente de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) abría el expediente de aquel caso-; yo sé que él era inocente de lo que lo acusaron, y, peor todavía, por lo que lo condenaron... Creo que los jueces se excedieron o se dejaron llevar por la emoción”.

Hizo una pausa el doctor, sorbió un poco del té que acababan de llevarle, mientras nosotros tomábamos café, y miró hacia el piso, verdaderamente conmovido.

“Fue una muerte horrible -dijo, poco después-, él no se merecía eso... Ni siquiera mereció estar en la cárcel un solo día”.

“La maldad del ser humano no tiene límites -dijo el segundo agente de la DPI-; nosotros investigamos el caso, entrevistamos a muchas personas y todas coincidían en que don Carlos era incapaz de hacer eso... Pero, cuando hablamos con él y cuando el fiscal lo entrevistó, él se limitó a decir que sí, que era culpable. Y ante los jueces ni siquiera abrió la boca”.

“¿Por qué lo hizo? -preguntó el doctor Cherenfant-. ¿Por qué se culpó a sí mismo?”.

“Es algo que no vamos a saber nunca -respondió el primero de los agentes, después de poner su taza sobre el mantel, en el escritorio-. Él se llevó el secreto a la tumba”.

Siguió a esto un momento de silencio.

“Don Carlos era electricista -dijo el doctor Cherenfant-, y un electricista muy bueno... Lo conocí cuando lo llevaron a emergencia, en el Hospital del Seguro Social, en La Granja. Se había electrocutado y tenía quemaduras de segundo y tercer grado en el costado izquierdo, en el brazo y en ese lado del cuello. Yo estaba de turno ese sábado y lo atendí... Después de que empezó la recuperación le hice injertos de piel, hasta que logramos que recuperara el noventa por ciento de normalidad... Pero fue un proceso de casi un año. Así fue como nos hicimos buenos amigos... Siempre que venía de San Lorenzo me traía rosquillas, quesadillas y huevos de gallina, de las que él criaba con su esposa en su casa”.

Suspiró el doctor, y dijo, después de un momento de silencio:

“Me duele mucho que le hayan quitado la vida, y más de esa forma tan cruel... Él no merecía eso”.

“Nosotros sabíamos que él era inocente -dijo el segundo agente-, pero nunca se defendió. Yo mismo le dije al fiscal que don Carlos estaba tratando de salvar a alguien, y que aceptaba la acusación para no ver a ese alguien en la cárcel”.

“Eso mismo pienso yo -dijo el doctor Cherenfant-. Incluso, hablé con él la vez que lo fui a visitar al presidio y quise sacarle la verdad, porque siempre estuve convencido de que él no podía ser un criminal, y menos uno de ese tipo”.

“Fue algo injusto -dijo el policía-. Pero, nosotros no podíamos hacer nada más... Cuando fuimos a declarar en el juicio, los jueces nos dijeron que no era necesario, porque el acusado aceptaba la culpa y que sería sometido a un juicio abreviado... El fiscal pidió diecisiete años; los jueces dijeron que ocho años y medio serían suficientes... Y don Carlos no dijo nada... Solo bajó la cabeza y se dejó llevar... Un día, lo trasladaron del presidio de Choluteca al de Támara y allí terminó sus días”.

“Sí -dijo el doctor-; allí lo vi... y fui a la morgue a ayudarle a la familia. La esposa sabía que él era inocente, pero tampoco decía nada”.

“Pero, nosotros teníamos que desenredar el misterio de don Carlos -dijo el segundo agente-. Era algo así como un deber, como un reto personal... Todas las personas que lo conocían dijeron cosas buenas de él”.

“Y fue la forma en que lo atacaron lo que nos impulsó a investigar más”.

El doctor Emec Cherenfant miró a los agentes y les sonrió. Dos lágrimas rodaron por sus mejillas y él las limpió con el dorso de una mano.

“Los médicos debemos ser fríos

-dijo-, pero tenemos corazón y llegamos a estimar a nuestros pacientes”.

Nadie dijo nada.

