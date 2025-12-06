Katy Perry oficializa su romance con Justin Trudeau: las fotos íntimas que confirman la relación

Katy Perry, de 41 años, utilizó su cuenta de Instagram para publicar un carrusel de contenido donde aparece junto a Trudeau, de 53 años, en diversos escenarios de Tokio.
Una de las fotografías muestra a ambos posando mejilla con mejilla en una toma exterior, mientras que en otra imagen aparecen observando lo que parece ser una instalación artística iluminada.
La publicación incluye también un video donde la pareja cena junta. En las imágenes, Trudeau observa a Perry mientras esta degusta sushi, escena que evidencia la cercanía entre ambos. La cantante acompañó el contenido con el texto: "tokyo times on tour and more".
El lunes previo a la publicación, Perry y Trudeau fueron fotografiados tomados de la mano mientras recorrían Asakusa, zona turística popular de Tokio. Posteriormente, la pareja acudió a un restaurante donde cenaron y presenciaron un espectáculo.
El jueves, ambos participaron en una cena doble con Fumio Kishida, exprimer ministro de Japón, y su esposa Yuko Kishida, encuentro que elevó el perfil público de la relación al involucrar figuras políticas de alto nivel.
Perry se encuentra en Japón como parte de su gira "Lifetimes Tour", lo que sugiere que Trudeau viajó específicamente para acompañarla durante esta etapa de la gira.
Los primeros indicios de una relación entre la intérprete y el político surgieron en julio, cuando fueron vistos caminando juntos y compartiendo una comida en Montreal. Días después, Trudeau asistió al concierto de Perry en el Bell Centre de esa ciudad, alimentando las especulaciones sobre un vínculo que trascendía lo cordial.
En octubre, la relación se intensificó cuando fueron captados besándose mientras pasaban tiempo juntos en un yate frente a las costas de Santa Bárbara, California. Las imágenes publicadas por medios estadounidenses mostraban una clara evidencia de romance entre ambos.
Ese mismo mes, fuentes cercanas a la pareja revelaron a Page Six que Trudeau estaba "loco" por Perry. "Piensa que es la mujer perfecta. Están en sintonía en todo, incluyendo política, hijos y comida francesa", declaró una fuente anónima. "Ambos tienen una chispa mutua", añadió el informante.
El romance de Perry se produce tras su separación de Orlando Bloom, actor británico conocido por su participación en la saga "Piratas del Caribe". En julio, la cantante nominada 13 veces al Grammy y Bloom, de 48 años, confirmaron mediante un comunicado conjunto que habían finalizado su relación después de una década juntos.