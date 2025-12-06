Loreto Peralta, actriz de "No se aceptan devoluciones", es captada con Paco Amoroso: ¿nuevo romance?

Nacida en Miami en 2004, Loreto Peralta Jacobson creció en la Ciudad de México en el seno de una familia vinculada al sector empresarial. Hija de Juan Carlos Peralta y Greta Jacobson, debutó en la actuación a los ocho años con el papel de Maggie en "No se aceptan devoluciones" (2013), película que se convirtió en uno de los mayores éxitos de taquilla del cine mexicano.