Loreto Peralta, actriz de "No se aceptan devoluciones", es captada con Paco Amoroso: ¿nuevo romance?

Loreto Peralta fue fotografiada caminando por calles de Ciudad de México acompañada del cantante argentino Paco Amoroso.
Las imágenes, difundidas en redes sociales, muestran a ambos conversando durante un recorrido por una de las zonas más transitadas de la capital mexicana.
La actriz, conocida por mantener su vida personal fuera del escrutinio público, fue reconocida por transeúntes que no tardaron en captar el momento.
La naturalidad con la que ambos se desplazaban, sin evitar miradas ni cámaras, alimentó las conjeturas sobre una relación que trascendería lo profesional o amistoso.
Los rumores cobraron fuerza tras la presencia de Peralta en festivales como Bahidorá y Coachella, eventos donde Paco Amoroso se presentó como artista.
La actriz fue vista en ambas ocasiones disfrutando de las actuaciones, lo que despertó el interés de seguidores que notaron la cercanía entre ambos.
Paco Amoroso, cuyo nombre real es Ulises Guerriero, nació en Buenos Aires en 1993. Inició su carrera musical en la banda Astor y las Flores de Marte junto a Ca7riel, explorando sonidos que combinaban rock progresivo, funk y reggae antes de transitar hacia el trap latino experimental.
Como dúo, alcanzaron reconocimiento con temas como "A mí no", "Piola" y "Jala Jala". Paralelamente, Guerriero desarrolló su proyecto solista con el lanzamiento de "Todo el día" en 2019, trabajo que derivó en su álbum debut "Saeta" (2021), donde fusiona house, funky experimental y trap.
Nacida en Miami en 2004, Loreto Peralta Jacobson creció en la Ciudad de México en el seno de una familia vinculada al sector empresarial. Hija de Juan Carlos Peralta y Greta Jacobson, debutó en la actuación a los ocho años con el papel de Maggie en "No se aceptan devoluciones" (2013), película que se convirtió en uno de los mayores éxitos de taquilla del cine mexicano.
Posteriormente participó en "La sirenita", donde interpretó a Elle, y se integró a producciones de Manolo Caro como "La casa de las flores" y "Serpientes y Escaleras". En 2021 formó parte de la primera temporada de "Guerra de vecinos", serie que abandonó debido a nuevos compromisos profesionales.