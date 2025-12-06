Peaky Blinders, la película: Fecha de estreno en Netflix y todo lo que debes saber

Netflix por fin confirmó la fecha de estreno de la esperada película de Peaky Blinders, marcando el regreso de los Shelby en una historia que promete ser más oscura, más épica y más peligrosa que nunca.
El proyecto, titulado Peaky Blinders: The Immortal Man, llegará primero a cines selectos el 6 de marzo de 2026, antes de su lanzamiento global en la plataforma el 20 de marzo de 2026.
La cinta, escrita por Steven Knight y dirigida por Tom Harper, funcionará como continuación directa de la exitosa serie que conquistó al público desde 2013.
La trama se sitúa en Birmingham en 1940, en plena Segunda Guerra Mundial, un momento crítico que cambiará no solo el rumbo del país, sino también el destino de Tommy Shelby.
De acuerdo con la sinopsis oficial, el líder de los Peaky regresa de un autoexilio para enfrentar “su rendición de cuentas más destructiva”, mientras lidia con viejos enemigos, fantasmas personales y un conflicto moral que pondrá en juego su legado familiar.
El tono promete ser más intenso, con Steven Knight describiendo la película como un “Peaky Blinders sin límites”.
Como era de esperarse, Cillian Murphy vuelve a encarnar al icónico Tommy Shelby, acompañado por rostros familiares como Sophie Rundle, Stephen Graham, Ned Dennehy, Packy Lee e Ian Peck.
A ellos se unen nuevas figuras de peso, entre ellas Rebecca Ferguson, Tim Roth, Barry Keoghan y Jay Lycurgo, quienes aportarán capas adicionales de intriga a esta nueva historia.
La producción se filmó entre septiembre y diciembre de 2024 en West Midlands, incluyendo zonas emblemáticas de Birmingham como Digbeth.
Aunque muchos fans esperan que esta película cierre definitivamente la historia de los Peaky, todo indica que aún queda más por contar.
Netflix ya ordenó una serie secuela ambientada en 1953, centrada en una nueva generación de Shelbys que heredan las consecuencias de la guerra y del imperio criminal construido por Tommy.
Cillian Murphy continuará ligado al proyecto como productor ejecutivo, confirmando que el universo de Peaky Blinders seguirá expandiéndose.
Con una duración cercana a las dos horas y un contexto histórico cargado de tensión, The Immortal Man se perfila como uno de los estrenos más esperados de 2026.
Para los seguidores de la serie, será la oportunidad de reencontrarse con la estética, la intensidad y la profundidad emocional que convirtieron a los Shelby en una de las familias más icónicas de la televisión moderna.