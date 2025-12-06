Camp Rock 3 lanza primer tráiler con los Jonas Brothers, ¿y Demi Lovato?

Los Ángeles, Estados Unidos.- Disney sorprendió a los fans al lanzar el primer tráiler de Camp Rock 3, un adelanto cargado de nostalgia que marca el regreso de los Jonas Brothers al campamento musical más famoso de su historia.

El teaser, publicado en las últimas horas, confirma que el trío vuelve a interpretar a Connect 3 y que la franquicia está lista para una nueva generación de seguidores. Con frases icónicas y guiños a las películas originales, el avance despertó una ola de emoción entre quienes crecieron con este clásico de Disney Channel.

Instagram

En el tráiler se escucha a Nate (Nick Jonas) decir “música, amistad, recuerdos”, mientras Shane (Joe Jonas) añade: “Estamos de vuelta, exactamente donde se supone que debemos estar”. Incluso Jason (Kevin Jonas) retoma el humor que lo caracterizó con un comentario que hizo reír a los fans más veteranos: “Aún no hay casita para pájaros”. Además del regreso del grupo, el adelanto muestra a un grupo de campistas más jóvenes que llegan para competir, crear vínculos y buscar su propia oportunidad para brillar dentro del campamento. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Uno de los elementos más comentados del teaser es el uso de la canción “Wouldn't Change a Thing”, uno de los temas más queridos de la saga, lo que refuerza el tono nostálgico del proyecto. También aparece Maria Canals-Barrera, retomando su papel como Connie, la mamá de Mitchie Torres, el personaje que interpretó Demi Lovato.

Aunque Lovato no regresa frente a cámara, sí participa como productora ejecutiva, dejando abierta la posibilidad de algún cameo o participación musical.

La nueva trama

La historia de esta tercera entrega gira en torno al regreso de Connect 3 al campamento después de que su acto telonero abandona inesperadamente la gira de reencuentro del grupo. En busca de talento fresco, los hermanos vuelven a Camp Rock para encontrar a la próxima gran estrella, dando paso a nuevas rivalidades, romances y desafíos musicales entre los jóvenes participantes.

Este enfoque permite combinar a los viejos conocidos con un elenco renovado, ampliando el universo de la franquicia para una audiencia más amplia.

¿Cuándo estrena?