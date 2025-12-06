Envío de remesas a Honduras superan los 11,000 millones de dólares en el año

Tegucigalpa, Honduras.- Los hondureños en el exterior continúan enviando más remesas familiares al país. De acuerdo con el último reporte semanal publicado por el Banco Central de Honduras (BCH), la entrada de remesas ascendió a 11,065.2 millones de dólares al pasado 27 de noviembre. Hasta octubre pasado, los compatriotas en el exterior mandaron 10,168.3 millones de dólares en remesas. En 27 días del mes anterior, las remesas acumularon 896.9 millones de dólares y se proyecta al cierre de noviembre ronden $1,000 millones. Con la suma acumulada del 1 de enero al 27 de noviembre de 2025, las remesas superaron en 1,241.7 millones de dólares lo reportado en los 12 meses de 2024, cuando sumaron $9,823.5 millones, según el Banco Central.

Para este año, de acuerdo con la revisión del Programa Monetario 2025-2026, la entrada de remesas aumentará entre 20% y 25%, mayor que la cifra inicial de 4%. En valores nominales, el BCH proyecta un incremento interanual entre 1,965 y 2,456 millones de dólares. Lo anterior significa que al cierre de 2025, las remesas oscilarán entre 11,788 y 12,280 millones de dólares. Al comparar la cifra acumulada, la ejecución es de 93.86% tomando como referencia el crecimiento de 20%. Del 1 de enero al 27 de noviembre del periodo de 2024, el Banco Central registra que las remesas subieron de 8,805.6 a 11,065.2 millones de dólares, que equivale a $2,259.6 millones de incremento y que en valores porcentuales significa 25.66 puntos.