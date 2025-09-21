Remesas a Honduras crecen 25% y superan los $7,940 millones

Tegucigalpa, Honduras.- Las remesas familiares a Honduras aumentaron 25% interanual hasta agosto pasado y sumaron 7.940,6 millones de dólares, informó este sábado el Banco Central hondureño (BCH).

Según un informe del organismo hondureño, este monto supera en 1.585,9 millones de dólares lo registrado entre enero y agosto de 2024 (6.354,7 millones de dólares).

En agosto, ingresaron al país 1.025,9 millones de dólares en remesas, cifra inferior a los 1.136,1 millones del mes previo, detalla el documento.

Honduras recibió 9.743 millones de dólares en remesas durante 2024, y según proyecciones del BCH, en 2025 superará los 10.259,7 millones de dólares.

Más del 88 % de los envíos proviene de Estados Unidos, donde -según la institución monetaria- viven alrededor de 1,8 millones de hondureños, entre inmigrantes legales e indocumentados.

España es el segundo emisor con el 8,5 %, seguido por Alemania, Costa Rica, Guatemala, Italia, México, Panamá, Perú y Serbia, que en conjunto aportan el 3,2 % restante.

En un país de aproximadamente 10 millones de habitantes, las madres son las principales receptoras de las remesas (más del 39 %), y más del 67 % de estos recursos se destina a gastos de manutención, precisó el BCH.