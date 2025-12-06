En vilo y sin certezas: ya son 24 horas sin actualización de los resultados electorales

Tegucigalpa, Honduras.- Desde hace 24 horas, en un proceso electoral reñido que mantiene en vilo a millones de hondureños, los resultados de las elecciones generales 2025 dejaron de actualizarse. El marcador se quedó pausado desde alrededor de las 5:30 de la tarde del pasado viernes 5 de diciembre. Para este sábado, al cierre de esta nota (18:00), los resultados eran los mismos que hace 24 horas, según se reflejaban en la página del Consejo Nacional Electoral (CNE). Un pantallazo que posicionaba a Nasry Asfura con 1,132,321 votos del Partido Nacional, seguido de Salvador Nasralla con 1,112,570 votos del Partido Liberal y a Rixi Moncada con 543,675 votos, fue lo último que mostró el sistema de divulgación de resultados.

Honduras está a tan solo horas de cumplir una semana de haber celebrado las elecciones generales 2025 y, hasta ahora, el panorama sobre quién sucede a Xiomara Castro no está claro. Por el contrario, frustración, conflictos entre los dos partidos políticos con mayor posibilidad de ganar e incertidumbre es lo que vive el país. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Con un 88.2% de las actas procesadas, Nasry Asfura, según los últimos datos que muestra el sistema, se mantiene con una ventaja de 19,752 votos sobre Salvador Nasralla. El sistema de divulgación de resultados no ha generado confianza en el pueblo hondureño; la última vez que dejó de funcionar generó mucha suspicacia por la experiencia vivida en las elecciones del 2017 donde salió electo Juan Orlando Hernández como presidente. El primer corte del 30 de noviembre posicionaba a Nasry Asfura con una ventaja de más de 20,000 votos; posteriormente, Salvador Nasralla lo fue superando.