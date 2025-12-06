"Ha sido un infierno": exestrella de reality obtiene diagnóstico tras batallar con parásito facial

La exparticipante de The Real Housewives of Beverly Hills confirmó que recibió un diagnóstico oficial para la condición que ha afectado su rostro desde 2023, aunque no reveló de qué se trata.
"Tengo un largo camino por delante para recuperarme completamente, pero finalmente tengo una respuesta, así que estoy emocionada", declaró Glanville, de 53 años, al medio TMZ. La modelo adelantó que compartirá los detalles del diagnóstico "pronto", sin especificar cuándo.
Sobre su experiencia durante estos dos años de incertidumbre médica, describió: "Ha sido un infierno. Me convertí en una introvertida. Salir de mi casa me genera la peor ansiedad porque he estado encerrada durante dos años".
Los problemas comenzaron en 2023 con inflamación facial severa. Durante este período, Glanville visitó múltiples hospitales y consultó especialistas, incluyendo al cirujano plástico Terry Dubrow del programa "Botched", sin obtener un diagnóstico definitivo hasta ahora.
Inicialmente culpó al estrés generado por problemas legales con la cadena Bravo. Posteriormente, sugirió que podría tratarse de un parásito contraído en circunstancias no especificadas.
En agosto, Glanville reveló las consecuencias económicas de su búsqueda médica. "Estoy pagando el mínimo en mis tarjetas de crédito. He agotado mis ahorros", confesó a Us Weekly.
"A mi edad, me siento como una perdedora en cierto sentido, porque yo me encargaba de todo. Tenía un crédito excelente. Ahora tengo miedo de cada pequeña cosa".
La semana pasada, antes del diagnóstico, Glanville indicó: "Ha sido un proceso lento, pero finalmente estoy volviendo a mi rutina normal y sintiéndome como yo misma otra vez".
Tras mudarse a una nueva residencia, expresó que su prioridad es mantener una vida más sencilla y "cuidarse a sí misma".
Glanville saltó a la fama en "The Real Housewives of Beverly Hills" y previamente trabajó como modelo. Su condición médica la obligó a reducir drásticamente sus apariciones públicas durante los últimos dos años.