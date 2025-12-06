Nasralla descarta anular las elecciones y culpa a la empresa transmisora por los fallos

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato presidencial del Partido Liberal (PL), Salvador Nasralla, afirmó que no existe razón para anular las elecciones generales, pese a los problemas registrados en la divulgación de los resultados preliminares. En medio de un ambiente de inconformidad por las constantes fallas en la plataforma del Consejo Nacional Electoral (CNE), Nasralla señaló que el problema no estuvo en la votación, sino en la empresa encargada de transmitir los datos. “No hay que anular las elecciones, hay que poner a alguien que cuente lo que ya se votó, aunque tarde, lo que tarde”, aseguró el presidenciable.

Continúo diciendo que "las elecciones fueron limpias, lo que falló fue el operador de transmisión llamado ASD, compañía colombiana de malos antecedentes, contratada a última hora porque no había tiempo y la otra alternativa era que no hubiera elecciones", explicó. Nasralla insistió en que el proceso de votación se desarrolló con normalidad y que lo que genera dudas es la transmisión de actas, que ha sufrido constantes retrasos. Sus declaraciones se dan en un contexto donde las interrupciones en la divulgación oficial han aumentado la desconfianza e incertidumbre entre la población.