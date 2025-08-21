Rubilio revela el motivo de su fichaje con Marathón, guiño a Rueda y calvario en Colombia

San Pedro Sula, Honduras.- De bombazo de última hora en el mercado de fichajes catracho, Marathón oficializó la contratación del delantero hondureño Román Rubilio Castillo, quien firmó por un año con la institución verdolaga. El delantero se sumará a las filas del "Monstruo Verde", equipo dirigido por Pablo Lavallén, que marcha en la segunda posición con 10 unidades en el torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.

Minutos después del fichaje, Rubilio Castillo dio sus primeras valoraciones como nuevo refuerzo verdolaga. El jugador ceibeño rompió el silencio sobre lo que vivió con el Deportivo Pereira, su condición física, el motivo de fichar por el verde y las ofertas que rechazó, según contó en el programa Minuto 90 de Radio Cadena Voces. Su fichaje por Marathón: "Es un equipo que me abrió la puertas, estoy contento con la ilusión de poder hacer las cosas bien y dar lo mejor". ¿Cuándo llega a Marathón? "Ahora mismo acabo de llegar de viaje, hace unos dos días. Me comuniqué con los directivos, mañana estaría por allá para incorporarme, acoplarme, hacer los análisis respectivos y quedar listo". En ritmo para el fútbol hondureño, son buenas noticias para Rueda: "El profesor había estado al tanto de mi situación. Lastimosamente no se nos dieron las cosas allá, es parte del fútbol, es normal. Lo más sensato era estar activos, ser una opción para la Selección. Hay que tratar de ir a Marathón para hacer las cosas bien y tratar de ayudar a los compañeros". En Marathón hubo gran inversión, llega a un equipo que tiene buenas herramientas de trabajo y es un club con estructura: "Yo personalmente conocí la sede del Marathón, tengo a las manos y el esfuerzo de la directiva, es una cancha de primer nivel, es algo que motivó mucho, es retribuir el esfuerzo. Además, sé que es una institución que te exige y que da lo mejor para aspirar en el club". ¿Cómo lo tomó su familia? "Desde que existió la posibilidad, lo platicamos, no fue nada fácil porque habían opciones en otros lados del país. Nosotros, personalmente, tomamos la decisión de quedarnos en Honduras por los hijos, me la brindó Marathón, mi familia está contenta. Todo eso lo platicamos, estamos muy agradecidos con Dios".