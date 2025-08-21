Misteriosa salida del Génesis PN y fichó por otro equipo: El viacrucis del jugador Kevin Álvarez

Tegucigalpa, Honduras.- Más allá del presente del equipo en el torneo Apertura 2025/2026 de la Liga Nacional de Honduras, en el Génesis Policía Nacional se ha desatado la controversia por el polémico caso del defensa Kevin Álvarez. El lateral derecho se ausentó del club sin explicación alguna desde hace casi dos semanas y no ha regresado al conjunto dirigido técnicamente por Luis Alvarado. ¿Por qué se fue?, ¿qué se sabe hasta ahora?

La última aparición del jugador con el conjunto policial fue el sábado 9 de agosto, cuando fue titular en la derrota 1-0 ante Marathón en el estadio Yankel Rosenthal de San Pedro Sula. A partir de allí, el carrilero no se volvió a presentar al equipo. La plantilla regresó a las prácticas el lunes 11 de agosto, pero Kevin ya no se hizo presente a los entrenamientos y desde entonces ha brillado por su ausencia. "Nadie sabe nada de él", cuenta una fuente dentro de la escuadra que juega de local en La Paz.

CASO SIMILAR EN LOBOS

EL HERALDO contactó al director deportivo de Génesis PN, Enrique Amador, pero el dirigente prefirió no abordar el tema por estar fuera del país y prometió hacerlo hasta que regrese a territorio catracho. De acuerdo a voces extraoficiales, dentro del club ya se da por descontado que el jugador está fuera de la institución por faltar a la disciplina y pese a tener un año de contrato Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Esta no es la primera vez que Kevin adopta esta actitud en su carrera, ya que durante su estadía en Lobos de UPNFM había protagonizado un hecho muy similar. A inicios de este año, el futbolista decidió no presentarse más a los entrenamientos del conjunto estudioso argumentado temas extrafutbolísticos. "Él decidió apartarse y respetamos su decisión. Hace una semana que no entrena", explicó en aquel momento el entrenador Salomón Názar. Diez conoció que Lobos manejó la posibilidad de demandar al zaguero por incumplimiento de contrato, pero eso se desvaneció porque días después el jugador sorpresivamente anunció su retiro del balompié profesional. "Hoy a mis 28 años he tomado quizás la decisión más difícil de mi vida y es hacerme a un lado del fútbol, deporte que me dio mucho y fui muy feliz desde mi debut en el 2013”, escribió Álvarez el 25 de febrero de 2025 en sus redes sociales.

EFÍMERO RETIRO Y REGRESO A LAS CANCHAS

Posteriormente el futbolista apareció jugando en ligas burocráticas en Estados Unidos y después fue fichado por el Génesis PN. Con el equipo paceño apenas disputó dos encuentros antes de tomar la determinación de marcharse sin decir adiós y así sumar un capítulo más a una carrera que claramente ha venido a la baja. Después de debutar y afianzarse con Olimpia, Kevin emigró a Suecia para jugar en el Norrköping y allí permaneció año y medio. Regresó a Honduras en 2021 para participar tres torneos en Real España y luego volvió a la capital para ser parte de Motagua, en donde estuvo otros tres campeonatos antes de salir en 2024.

"Haberle dicho a Diego eso de ‘decile vos’ (en una jugada con Walter Martínez), me costó la salida del Motagua. Hablamos y quedó todo ahí, pero de ahí no volvió a ser lo mismo", reveló en una entrevista. La siguiente estación fue en Lobos y partir de ahí protagonizó un carrusel de hechos tan polémicos como curiosos. ¿Qué le ha pasado a ese lateral que tenía proyección para ser titular en la Selección mayor?

FICHAJE POR UN NUEVO EQUIPO